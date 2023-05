Cinzia Boselli (Forza Italia per Salso): “Salso, smart city per aiutare imprenditoria turismo e la qualità della vita delle persone”

Salsomaggiore deve pensare a divenire una Smart City, dotata di tecnologia e con una burocrazia più leggera con lo sguardo rivolto all’ambiente. Non è solo una moda ma una necessità perché aziende e imprese possano insediarsi e investire.

Una città intelligente è ovviamente rivolta anche al pubblico, con accessi più semplici e rapidi a servizi della Pubblica Amministrazione e, soprattutto, con una serie di accorgimenti pronti a migliorare la qualità dell’aria e della vita.

Penso a dotazioni di parchi per fotovoltaico o a una rete urbana di approvvigionamento elettrico sui tetti cittadini ma anche alla mappatura del territorio che soffre di dissesto idrogeologico, del sistema fognario e molto altro.

La Smart City è il presupposto di base necessario perché tutto questo divenga realtà. Ha inoltre un forte valore d’impatto nel Turismo, consentendo la promozione turistica intesa come marketing territoriale.

Nella nostra visione del futuro il Comune di Salsomaggiore l’agenzia brandizzata “Salsomaggiore Terme e Tabiano Bagni” gestirà la piattaforma tecnologica e digitale che dovrà consentire la conoscenza della città anche da remoto.

Sarà quindi possibile visitare Salso o Tabiano in modo virtuale, dalla stessa piattaforma si potrà prenotare l’albergo a Salso o Tabiano, prenotare le gite e le visite a Mantova con o andare a Milano per shopping o musei mantenendo Salsomaggiore e Tabiano come base, come punto centrale e focale del viaggio. In altre parole Salsomaggiore e Tabiano si avvantaggeranno della posizione strategica sfruttando l’offerta turistica e culturale di altre città ricordando che Milano è a soli 100 chilometri, meta facilmente raggiungibile in treno.

La brandizzazione del territorio servirà, oltre alla promozione, per attivare e porsi nel mercato delle manifestazioni e degli eventi secondo una logica competitiva e di forza contrattuale.

Siamo ovviamente di fronte a un cambiamento epocale. La logica fino a questo momento è stata riferita a un sistema ristretto e antiquato in cui l’offerta non è mai stato il sistema Salsomaggiore e Tabiano ma i soli servizi riferiti alle Terme in un periodo in cui il termalismo è decaduto a causa dell’esclusione dalla sanità pubblica.

Crediamo, sia come Forza Italia che come coalizione di centro destra, che sia giunto il momento di cambiare, di ammodernarsi, di svecchiare Salsomaggiore e Tabiano e fare in modo che entrambi tornino a vivere, l’economia torni a funzionare per evitare la trasformazione in paesi dormitorio, fatta di paesi costrette a gravitare per lavoro su Parma o su altre città.

Il voto del 14 e 15 maggio prossimi sarà quindi decisivo per il futuro della città e del territorio. Forza Italia e la coalizione di centro destra sono quindi l’unica vera alternativa a tutto ciò che abbiamo già visto, al declino degli ultimi vent’anni, a soluzioni vetuste che non hanno portato alcun vero risultato.

Per il cambiamento, per l’ammodernamento e per il miglioramento della qualità della vita restando a vivere a Salsomaggiore e Tabiano l’unico voto possibile è Forza Italia.

Arch. Cinzia Boselli – Capolista Forza Italia per Salso