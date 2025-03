“Circo crew, creatività in movimento” per ragazzi e ragazze a Monticelli

La magia dell’arte circense come mezzo per esprimersi, comunicare e divertirsi. Dal 6 marzo al 5 giugno 2025, tutti i giovedì dalle 16 alle 18 al Centro giovani Air Jam di Monticelli Terme (Via Marconi, 13), i ragazzi e le ragazze di Montechiarugolo potranno trasformarsi in apprendisti clown, equilibristi e acrobati, sotto la guida degli artisti dell’Associazione Circolarmente, partecipando gratuitamente al laboratorio “Circo crew, creatività in movimento”. Un’opportunità per liberare la propria espressività e stare insieme in allegria, promossa da Comune di Montechiarugolo e Azienda Pedemontana Sociale, in collaborazione con Auroradomus che gestisce il Centro giovani.

Il laboratorio rientra nell’ambito del progetto “Sogna Ragazzo Sogna” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di Politiche giovanili e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Piano operativo “GECO 13 – Giovani Evoluti e Consapevoli”. Progetto nato dagli incontri dell’Osservatorio Permanente per le Politiche Giovanili dell’Unione Pedemontana Parmense, coordinato da Pedemontana Sociale e che vede la partecipazione delle Amministrazioni comunali e delle associazioni del territorio.

Per avere informazioni sul laboratorio, occorre contattare Air Jam, telefonando al 345 1173236, o inviando una email all’indirizzo airjam.monticelli@aurorardomus.it.