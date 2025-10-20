Circolo Il Borgo: presentazione del libro “Ora e sempre nonviolenza” di Danilo Amadei

Si terrà giovedì 23 ottobre alle 17.30 nella sede de Il Borgo (via Bandini, 6), il secondo appuntamento della rassegna “Letture in Circolo” che vedrà la presentazione del libro “Ora e sempre nonviolenza”, sottotitolo “una testimonianza in un percorso collettivo, di Danilo Amadei (edizioni Kriss).

Dopo l’introduzione di Lucia Mirti, vice presidente de “Il Borgo”, dialogheranno con l’autore, Beppe Iotti, già obiettore di coscienza e Carmen Motta, presidente dell’ Istituto Storico della Resistenza di Parma. Il libro di Danilo Amadei ricostruisce oltre 50 anni di storia, attraverso le esperienze personali e collettive contro le varie guerre e il riarmo degli ultimi decenni del XX secolo e ancora più esasperato nei primi di questo secolo, che hanno mostrato o indicato che un mondo diverso è possibile.

Il tema che accomuna i tre volumi della rassegna di quest’anno riprende una nota espressione di Papa Francesco “Non un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca”. L’ingresso è libero.

L’incontro conclusivo della rassegna è fissato per giovedì 20 novembre e vedrà la presentazione del libro “L’America di Trump all’esame di uno psichiatra” di Allen Frances.