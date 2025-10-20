Quotidiano online di Parma

Circolo Il Borgo: presentazione del libro “Ora e sempre nonviolenza” di Danilo Amadei

di AndreaMarsiletti2

Si terrà giovedì 23 ottobre alle 17.30 nella sede de Il Borgo (via Bandini, 6), il secondo appuntamento della rassegna “Letture in Circolo” che vedrà la presentazione del libro “Ora e sempre nonviolenza”, sottotitolo “una testimonianza in un percorso collettivo, di Danilo Amadei (edizioni Kriss).

Dopo l’introduzione di Lucia Mirti, vice presidente de “Il Borgo”,  dialogheranno con l’autore, Beppe Iotti, già obiettore di coscienza e Carmen Motta, presidente dell’ Istituto Storico della Resistenza di Parma. Il libro di Danilo Amadei ricostruisce oltre 50 anni di storia, attraverso le esperienze personali e collettive contro le varie guerre e il riarmo degli ultimi decenni del XX secolo e ancora più esasperato nei primi di questo secolo, che hanno mostrato o indicato che un mondo diverso è possibile.

Il tema che accomuna i tre volumi della rassegna di quest’anno riprende una nota espressione di Papa Francesco “Non un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca”. L’ingresso è libero.

L’incontro conclusivo della rassegna è fissato per giovedì 20 novembre e vedrà la presentazione del libro “L’America di Trump all’esame di uno psichiatra” di Allen Frances.

† Dio è più vicino dove il silenzio è più profondo [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Leggi anche:

“Il Cacciatore di Stelle”, Stefano Polastri racconta un serial killer con un amore malato per l’universo

“La Lenzuolata” cinquant’anni dopo: mostra e convegno per ricordare lo scandalo edilizio del 1975

“Mentre un grido vien dal cielo”: il loggione del Teatro Regio raccontato da Mauro Balestrazzi

Valerio Varesi presenta “Lago Santo” alla Rocca di Sala Baganza, venerdì 17 ottobre, alle 21

Inaugurata a Palazzo del Governatore la mostra “Giacomo Balla. Un universo di luce”

La Biblioteca di Busseto celebra un grande musicista: Emanuele Muzio, allievo e amico di Verdi

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies