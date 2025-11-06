Cisl Fp: “Raggiunta la pre-intesa per il rinnovo del contratto degli enti locali”

La Cisl Funzione Pubblica di Parma e Piacenza esprime grande soddisfazione per la pre-intesa del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) Funzioni Locali 2022-2024, siglata dopo una lunga trattativa che coinvolge il personale di Comuni, Province, Regioni e Città Metropolitane.

“La firma della pre-intesa è una vittoria per il lavoro pubblico e un riconoscimento del ruolo essenziale che queste donne e questi uomini svolgono ogni giorno per i cittadini di Parma e Piacenza” – afferma Giovanni Oliva, segretario generale della Cisl Fp Parma Piacenza. “Abbiamo ottenuto risultati significativi su più fronti, che vanno a impattare direttamente sulla vita e sulla dignità dei nostri iscritti e di tutti i dipendenti”.

Tra le principali novità del rinnovo contrattuale, la Cisl Fp evidenzia:

aumenti economici significativi , con un incremento medio mensile di circa 160 euro e arretrati fino a 2.000 euro per il triennio 2022-2024.

, con un incremento medio mensile di circa e per il triennio 2022-2024. proroga delle progressioni verticali fino al 31 dicembre 2026, per valorizzare le professionalità interne.

fino al 31 dicembre 2026, per valorizzare le professionalità interne. buono pasto anche per chi lavora in modalità agile e possibilità di settimana corta (36 ore su 4 giorni) , per migliorare il benessere e la conciliazione vita-lavoro.

e possibilità di , per migliorare il benessere e la conciliazione vita-lavoro. rafforzamento delle relazioni sindacali su temi come organizzazione, fabbisogni, valutazione e formazione.

Con la chiusura di questa tornata contrattuale, la Cisl Fp guarda già avanti. “Il nostro impegno non si ferma qui – conclude Oliva –. L’obiettivo è aprire subito il rinnovo per il triennio 2025-2027, superare i tetti al salario accessorio e colmare il divario retributivo con gli altri comparti. Ci auguriamo ora una rapida sottoscrizione definitiva, per garantire aumenti e arretrati in tempi brevi”.