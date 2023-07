CISL, raccolta firme per il progetto di legge “La partecipazione al lavoro”: banchetti a Parma, Fidenza e Borgotaro

Dopo l’avvio ufficiale a livello nazionale avvenuto ai primi di giugno, anche sul nostro territorio è iniziata la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare “La Partecipazione al lavoro” la cui finalità è quella di potenziare i meccanismi di partecipazione dei lavoratori all’interno delle imprese.

L’obiettivo è raggiungere 50.000 firme in tutta Italia e per questo CISL Parma Piacenza ha già attivato banchetti informativi e di raccolta presso le sedi di Parma, Fidenza e Borgotaro.

Angela Calò, segretaria generale aggiunta di CISL Parma Piacenza, spiega come questa legge servirà ad innovare le relazioni sociali e industriali: “Innanzi tutto sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva. Questo significa che i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. Inoltre sarà possibile prevedere una figura che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici all’interno dei CdA delle società a partecipazione pubblica. Ci sarà la possibilità di partecipare a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili. Inoltre – continua Calò – ci saranno incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno ai propri dipendenti di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi.”

I sindacati saranno consultati in via preventiva e obbligatoria su molte scelte strategiche in più rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale: “Questa proposta di legge incarna pienamente la storia, l’identità e lo spirito della CISL – conclude – da sempre un sindacato riformista, contrattualista, partecipativo, che prova a interpretare i cambiamenti del mercato del lavoro e le nuove esigenze dei lavoratori.”

Oltre alle sedi CISL che già stanno raccogliendo le firme, a partire da settembre saranno allestiti banchetti anche nelle principali piazze e mercati di Parma e Provincia.

Proposta di legge Cisl sulla partecipazione: cosa dice l’art. 46 della Costituzione

L’articolo 46 si trova nella Parte I della Costituzione, quella che disciplina i diritti e doveri dei cittadini, e al Titolo III i rapporti economici.

“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.”