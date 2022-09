Città Sostenibili: siglato oggi il Protocollo tra Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e nove città italiane (tra cui Parma) impegnate nella missione Climate-neutral & smart cities

Parma, Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Prato, Roma e Torino sono le città selezionate dalla Commissione Europea che rRafforzare la collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e le Amministrazioni delle nove città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) selezionate dalla Commissione europea nell’ambito delle cento città che partecipano alla missione Climate-neutral & smart cities.

Questo è l’obiettivo del Protocollo d’intesa firmato oggi dal Ministro Enrico Giovannini e dai sindaci delle città coinvolte nell’iniziativa. Lanciata nel 2021 dalla Commissione Ue, la missione si propone di raggiungere la ‘neutralità climatica’ entro il 2030, azzerando le emissioni di gas serra o riducendole compensando quelle rimanenti.

Il Mims, con le sue competenze in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, edilizia residenziale e politiche per le aree urbane, svolge un ruolo di primo piano nell’elaborare, insieme ai Comuni, proposte e progetti volti al raggiungimento degli obiettivi della missione.

“Con la firma del Protocollo d’Intesa poniamo le basi per una più stretta collaborazione tra Amministrazioni locali e Amministrazione dello Stato per centrare gli obiettivi europei destinati a rendere le città più sostenibili e resilienti per rispondere alle sfide climatiche, sociali ed economiche che ci aspettano da qui al 2030 e migliorare la qualità della vita delle persone”, ha spiegato il Ministro Enrico Giovannini. Le nuove e più estese competenze attribuite al Ministero con l’avvio del Governo Draghi nel campo delle politiche urbane, nonché i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) hanno consentito al Ministero di avviare nell’ultimo biennio numerosi e importanti progetti per la transizione ecologica delle città, tra cui investimenti sulla mobilità sostenibile con l’eliminazione degli autobus più inquinanti, il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, comprese le metropolitane, le busvie e le tranvie, l’estensione delle piste ciclabili, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, il miglioramento degli acquedotti per ridurre le perdite idriche.

“La dimensione urbana e metropolitana è fondamentale per il perseguimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del Green Deal europeo – ha aggiunto il Ministro – imponendo un approccio alle politiche che coniughi decarbonizzazione, riduzione delle disuguaglianze tra centri e periferie, sviluppo economico e maggiore inclusione sociale. Le esperienze che matureranno i nove comuni italiani selezionati dalla Commissione europea potranno essere utili per tutto il Paese: per questo, auspico che altri Comuni, specialmente del Mezzogiorno, sottoscrivano presto questo protocollo, anche per contribuire con le loro idee alla transizione ecologica di tutte le città italiane, indipendentemente dalla selezione operata dalla Commissione europea”.

“La firma del protocollo tra il MIMS e le 9 città italiane scelte dall’Europa per la missione “Climate neutrale & smart cities” rappresenta la messa in opera di un percorso di sperimentazione ed innovazione che vedrà Parma in un ruolo di grande rilevanza.” Ha voluto sottolineare il Sindaco di Parma Michele Guerra “La rete che si è costruita con le altre 8 città italiane e quella che si creerà con le altre 91 europee sarà la base non solo per coordinare le politiche necessarie a raggiungere l’obiettivo entro il 2030, ma anche per sostenere un progetto diffuso di buone pratiche e nuovi

comportamenti responsabili che vedano, sempre più, ingaggiati i cittadini e le comunità. Le città sono il vero motore di questo nuovo corso europeo sulla sostenibilità”