Cittadella, Vignali e Dalla Tana: “Che fine hanno fatto i progetti previsti?”

“In questi ultimi anni la Cittadella è stata oggetto di numerosi studi di fattibilità e ripensamenti, di promesse non mantenute e lavori non fatti – spiegano Pietro Vignali e il consigliere comunale Arturo Dalla Tana”.

“Il primo masterplan è stato approvato nel 2018, quando l’attuale sindaco era assessore alla Cultura. Sulla base di quello la Cittadella rischiava di diventare una sorta di “eventificio”, con addirittura gradoni da stadio e un terzo ingresso. In questo modo il Parco sarebbe stato snaturato, perdendo la sua funzione tipica di parco urbano ricreativo – ricorda Dallatana che aggiunge – Anche grazie all’intervento di un comitato questo disegno scellerato è stato poi accantonato”.

“Di quel masterplan è stato fatto, poi, solo il restauro del portone principale e il potenziamento dell’illuminazione. Lavori che residuano dalla precedente amministrazione. Nel 2021 è stato approvato il secondo masterplan – prosegue Vignali – che prevedeva tra le altre cose la riqualificazione dell’ingresso monumentale e quella dell’anello centrale”.

“Progetti mai realizzati: il terzo lotto dei lavori è stato affidato a Parma Infrastrutture nel 2021, ma le opere non sono mai state effettuate, poi l’affidamento è stato revocato, a settembre ’23, per ripensamenti di carattere politico. E gli interventi connessi sono pertanto spariti. Credo sia lecito chiedersi che fine hanno fatto le opere che erano previste nel masterplan e la risoluzione delle tante criticità evidenziate dai progettisti nei piani via via approvati anche dalla giunta”.

“Anche il piano degli investimenti risulta altresì assottigliato essendo stato cancellato l’impegno di spesa di 600.000 euro attribuito al terzo lotto”.

“Siamo d’accordo sul cambio di rotta rispetto al progetto di ‘eventificio’ o sullo spostamento dei campi da basket ma ciò che emerge è che a tanti anni di distanza ben poco è stato fatto, adoggi, in termini di riqualificazione della Cittadella, al netto del solo ripristino delle staccionate superiori. Intervento resosi ormai necessario per motivi di sicurezza: era diventato inagibile”.

“Come al solito questa amministrazione ipotizza tanti lavori poi li molla per strada. Basta fare un giro in Cittadella per vedere lo stato di degrado in cui si trova. Di tutta la riqualificazione necessaria cio che è previsto nel piano investimenti di quest’anno e dei prossimi approvato dal consiglio comunale e’ solamente consolidamento mura esterne e area giochi bimbi”.

Quando si porrà almeno rimedio alle criticità che risultano evidenziate nello studio di fattibilità redatto dai progettisti e approvato dall’amministrazione, come il rifacimento delle pavimentazioni in asfalto con materiali consoni al contesto in quanto ritenute inidonee, al sistema di raccolta delle acque piovane parziale e inefficace, ai conseguenti ristagni di acqua piovana nei bordi del prato centrale, alla mancanza di sedute? Al ripristino manti erbosi degradati alla messa a dimora di alberature ove necessario e ad una doverosa manutenzione complessiva dei camminamenti. Ci sarebbe poi bisogno della riqualificazione dei bastoni”.