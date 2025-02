Civiltà Parmigiana: “Oltre Lab chiude dopo meno di un anno, cosa non ha funzionato?”

Dopo oltre due anni di co-progettazione e meno di uno di attività, Oltre Lab risulta chiuso da inizio mese senza alcuna comunicazione ufficiale. Presentato come un esperimento innovativo di amministrazione condivisa, un modello di rigenerazione urbana basato su inclusione e partecipazione, questo progetto si è già arrestato senza alcuna spiegazione ufficiale.

Come può un percorso così lungo e strutturato concludersi in così poco tempo? Quali sono le motivazioni reali dietro questa chiusura: problemi economici, scelte gestionali sbagliate o mancanza di sostegno concreto? E soprattutto, quando potrà riaprire questo spazio, pensato come un punto di riferimento per la comunità?

Il caso di Oltre Lab mette in luce un problema più ampio sulla sostenibilità di questi progetti. La rigenerazione urbana richiede una strategia di lungo periodo, altrimenti il rischio è che percorsi di co-progettazione complessi si traducano in iniziative destinate a spegnersi prematuramente. Senza una visione chiara e strumenti adeguati a garantire continuità, esperienze come questa rischiano di rimanere solo operazioni di facciata, più utili per la comunicazione che per la comunità.

Civiltà Parmigiana ritiene che sia necessario fare chiarezza e comprendere quale futuro attende questo spazio. L’Oltretorrente non può permettersi di perdere un luogo di aggregazione e cultura senza che vi sia una prospettiva chiara.

Maria Federica Ubaldi – Civiltà Parmigiana