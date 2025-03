Civiltà Parmigiana: “Parco Ducale o una nuova piscina comunale?”

Civiltà Parmigiana esprime profonda preoccupazione per lo stato di degrado in cui versa il Parco Ducale.

Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale ha annunciato con enfasi interventi straordinari di riqualificazione urbana. Un esempio è il progetto di restauro della Fontana del Trianon nel Parco Ducale, inserito nel “Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali”. Tuttavia, mentre questi progetti vengono ampiamente pubblicizzati, la manutenzione ordinaria dei nostri parchi viene trascurata.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: alle prime precipitazioni, i sentieri del Parco Ducale si sono trasformati in distese d’acqua, rendendo impraticabili percorsi fondamentali per la mobilità alternativa dei cittadini, come il passaggio tra Vicolo Grossardi e Viale Piacenza-EFSA. Criticità di questo tipo non richiedono grandi opere né proclami altisonanti, ma interventi concreti e tempestivi per rispondere alle esigenze quotidiane della cittadinanza.

È necessario restituire al Parco Ducale la sua funzione di spazio pubblico vivibile, evitando che continui a trasformarsi in un acquapark involontario.

Maria Federica Ubaldi – Capogruppo Civiltà Parmigiana