Civiltà Parmigiana: “Parma si ferma per ore, disagi prevedibili e gestione assente”

Traffico in tilt, zona est completamente paralizzata, automobilisti bloccati per ore lungo Via Emilio Lepido e Via Mantova. Uno scenario surreale, ma tutt’altro che imprevedibile.

Nel giro di poche ore sono stati avviati due nuovi cantieri su due arterie fondamentali per la viabilità cittadina: uno in Via Lepido e uno in Via Mantova. Come se non bastasse, è ripreso anche il cantiere – fermo da mesi – per la rotatoria tra Via Mantova e Via Parigi. Tre interventi nello stesso giorno, nella stessa zona, senza alcun apparente coordinamento.

A peggiorare ulteriormente la situazione, un incidente in tangenziale all’altezza di via Mantova ha provocato ulteriori rallentamenti e blocchi.

È l’ennesima prova di una gestione che sembra sempre più distante dalla realtà quotidiana di chi vive e lavora in città.

Dopo mesi di inattività, i lavori partono tutti insieme, nel peggiore dei modi.

La domanda è semplice e inevitabile: com’è possibile che nessuno abbia previsto la sovrapposizione dei cantieri o valutato l’impatto sulla viabilità?

A farne le spese, ancora una volta, sono stati i cittadini: pendolari, lavoratori, famiglie, commercianti. Migliaia di persone intrappolate nel traffico, vittime di decisioni prese senza un’adeguata attenzione alle conseguenze concrete.

Amministrare una città significa pianificare con intelligenza, comunicare con trasparenza e agire con il cittadino al centro.

Ieri, tutto questo è mancato. E Parma, purtroppo, si è bloccata.

Maria Federica Ubaldi – Capogruppo Civiltà Parmigiana