Civiltà Parmigiana: “Siamo tornati in Consiglio, siamo tornati a casa. Bene il primo passo dell’Amministrazione Guerra”

“Ieri pomeriggio Maria Federica Ubaldi ha varcato la soglia della residenza Municipale riportando Civiltà Parmigiana a sedere sui banchi dell’emiciclo.”

Lo scrive Civiltà Parmigiana.

È difficile descrivere le emozioni che hanno accompagnato questa prima seduta del Consiglio Comunale durata poco meno di due ore, ma è invece chiaro l’obiettivo, che resta quello di sempre: fare un buon lavoro, per la città, per i parmigiani, per la politica.

La prima giornata ha visto anche l’elezione del Presidente del Consiglio (Michele Alinovi) del Vicepresidente vicario del Consiglio (Arturo Dallatana) e del vicepresidente del Consiglio (Maria Federica Ubaldi). La scelta di Federica per un ruolo tradizionalmente riservato alla maggioranza, è un primo passo di questa Amministrazione verso i rappresentanti della minoranza. Non ci illudiamo: si tratta poco più di un gesto formale, ma è un inizio che speriamo porti ad una collaborazione concreta sui temi fondamentali della città.

Oggi è un giorno di festa, oggi Civiltà Parmigiana è tornata a casa.”