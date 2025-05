Civiltà Parmigiana su illuminazione e sicurezza: “Bene i fondi ma serve più coerenza”

Apprendiamo, non senza una certa perplessità, l’annuncio via Social da parte del Sindaco circa l’ottenimento di un finanziamento da 744.000 euro per l’illuminazione e la segnaletica stradale, con l’obiettivo – dichiarato – di migliorare la sicurezza nelle zone 30 e nelle frazioni.

Un intento certamente condivisibile, se non fosse che questa stessa esigenza era stata sollevata mesi fa da Civiltà Parmigiana con una mozione al Bilancio, in cui si chiedeva anche un incremento dell’illuminazione pubblica proprio per garantire maggiore sicurezza, in particolare nelle aree più periferiche. Mozione che, nonostante la bontà della proposta, fu snobbata e bocciata dalla maggioranza, evidentemente più interessata al colore politico che al merito delle idee.

Ricordiamo che governare significa anche saper ascoltare e riconoscere proposte utili, anche se arrivano da gruppi consiliari diversi. Oggi, invece, ci si appropria di temi che solo ieri venivano respinti senza giustificazione.

Ci interessa ora avere chiarimenti: dove andranno esattamente questi fondi? Quali vie, quali frazioni beneficeranno degli interventi annunciati?

E soprattutto: verranno mai ripristinati i 2 milioni di euro che la Giunta, solo a dicembre, ha scelto di cassare, sacrificando la messa in sicurezza delle frazioni?

Apprezziamo ogni investimento per la sicurezza, ma la coerenza e il rispetto delle proposte altrui sono anch’essi parte integrante del buon governo.

Civiltà Parmigiana