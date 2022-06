Classifica Sole 24Ore sulla qualità della vita di bambini, giovani, anziani: Parma nella top 15 per ogni fascia di età, solo Trento fa meglio

Sono Aosta, Piacenza e Cagliari le tre province che vincono quest’anno la sfida della Qualità della vita del Sole 24 Ore declinata per altrettante fasce d’età: bambini, giovani e anziani.

La seconda edizione dei tre indici, calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia), è stata presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento.

Le classifiche, pubblicate la prima volta a giugno 2021 come una tappa della storica indagine di fine anno, sono state aggiornate dal Sole 24 Ore per raccontare come è cambiata la mappa del benessere in base alle “risposte” dei territori alle esigenze specifiche di tre target generazionali.

L’unica provincia che conquista un posto in tutte le tre top ten è Trento, seguita da Parma che resta sempre tra le prime quindici.

In particolare PARMA si piazza:

12° nella qualità della vita dei BAMBINI

14° nella qualità della vita dei GIOVANI

10° nella qualità della vita degli ANZIANI



INDICATORI UTILIZZATI DAL SOLE 24ORE

QUALITA’ DELLA VITA BAMBINI

Tasso di fecondità (numero medio di figli per donna)

Pediatri (professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni)

Spazio abitativo (superficie media/componenti medi delle famiglie – in mq)

Studenti per classe (numero medio nelle scuole pubbliche)

Scuole accessibili (senza barriere fisiche – in % sul totale)

Asili nido – posti autorizzati (provincia)

Giardini scolastici (mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo)

Verde attrezzato (mq per bambino 0-14 anni nel comune capoluogo)

Edifici scolastici con la mensa in % sul totale (provincia)

Indice sport e bambini (scuole dello sport e i bambini tra 6-14 che praticano sport agonistico)

Edifici scolastici con la palestra in % sul totale (provincia)

Delitti denunciati a danno di minori (ogni 10mila minori)

QUALITA’ DELLA VITA GIOVANI

Saldo migratorio totale (Differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza – per mille abitanti)

Imprenditorialità giovanile( Imprese con titolare under 35 – In % sul totale delle imprese registrate)

Aree sportive (Comune capoluogo)

Amministratori comunali under 40 (Provincia)

Canone di locazione (Comune capoluogo)

Quoziente di nunzialità (rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente – per 1000).

Gap affitti tra centro e periferia (Comune capoluogo)

Età media al parto (In anni della madre al primo figlio)

Bar e discoteche (provincia)

Imprese che fanno ecommerce (provincia)

Laureati (provincia)

Disoccupazione giovanile (provincia)

QUALITA’ DELLA VITA ANZIANI

Speranza di vita a 65 anni (in anni)

Esposti per inquinamento acustico (Comune capoluogo)

Biblioteche (ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre)

Assistenza domiciliare (provincia)

Orti urbani (mq ogni 100 residenti con 65 anni e oltre nel comune capoluogo)

Trasporto anziani e disabili (provincia)

Indici di dipendenza degli anziani (provincia)

Infermieri (numero ogni 100mila abitanti)

Geriatri (ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre)

Consumo di farmaci per malattie croniche (per ipertensione, diabete, asma e bpco – on unità minime farmacologiche ogni over 65)

Consumo di farmaci per depressione (provincia)

Medici specialisti (provincia)