Classifica Sole24ore: Parma è una città in cui vivono bene gli anziani (9°), meno bene i giovani (43°)

Quali sono le città italiane dove anziani, giovani e bambini vivono meglio?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’indagine sulla “Qualità della vita per fasce d’età”, pubblicata da “Il Sole 24 Ore” (leggi) e presentata al Festival dell’Economia 2025 di Trento.

A contribuire, anche un sondaggio Eumetra, realizzato in collaborazione con Save the Children, incentrato in particolare sugli stili di vita dei teenager tra 11 e 15 anni.

Parma è nella top10 per qualità della vita degli anziani (9°), 25° per i bambini, 43° per i giovani.

La classifica del Sole 24 Ore premia Parma tra le migliori città per la qualità della vita degli over 65. È un dato che racconta bene un presente in cui il dibattito pubblico è ancora guidato in gran parte dagli adulti, mentre la voce dei giovani fatica a emergere’. E’ la considerazione della presidente della Commissione sulle politiche giovanili e consigliera di Prospettiva Saba Giovannacci.

‘Proprio per questo abbiamo scelto di investire con decisione sulla comunità giovanile: istituendo un assessorato dedicato, adottando lo Youth Check per valutare l’impatto delle politiche sui più giovani e scommettendo con tutte le nostre forze sulla candidatura di Parma Capitale Europea della Gioventù 2027, ottenendone l’investitura. Questo traguardo ci permetterà di rafforzare il dialogo tra le istituzioni europee della città, l’università e le imprese internazionali presenti sul territorio, per sviluppare nuove progettualità capaci di attrarre e trattenere talenti’.