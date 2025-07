Classifica Top50, le 50 persone più influenti di Parma (aggiornamento luglio 2025)

Pubblichiamo l’aggiornamento semestrale della tradizionale classifica dei Top 50, la graduatoria che fotografa la mappatura del potere cittadino, ovvero le 50 persone più influenti di Parma.

Chi sono coloro che per ruolo, relazioni, notorietà, visibilità, appeal, determinazione, leadership più incidono sulla vita della città? A suo insindacabile giudizio, il sottoscritto si è assunto la responsabilità di stilare la graduatoria.

L’ultimo aggiornamento era di luglio 2024.

In testa il sindaco Michele Guerra.

Il “brand Guerra”, a meno di due anni dalle prossime comunali, continua tirare. I sondaggi del Sole 24 Ore lo premiano. La giunta comunale sembra non avere il passo del sindaco. Con alcune eccezioni, ad esempio Ettore Brianti, assessore al welfare e alle politiche abitative del Comune, il migliore assessore dell’Amministrazione Guerra.

Sale tantissimo (+17) Francesco De Vanna, assessore ai lavori pubblici e alla sicurezza, che di recente ha vinto con amplissimo margine il congresso cittadino del Pd. De Vanna somma ruoli amministrativi molto rilevanti alla rappresentanza politica del primo partito in città.

Entra in classica Pietro Lunardi, ingegnere ed ex ministro alle infrastrutture e ai trasporti ai tempi di uno dei governi Berlusconi. Se arriverà la fermata dei treni ad Alta Velocità a Parma in linea alle Fiere scoppierà la baguarre per accaparrarsi i meriti: possiamo già dire che, di sicuro, ci sarà lo zampino di Lunardi.

Entra in classifica, al penultimo posto, Federica Ubaldi, consigliera comunale di Civiltà Parmigiana. Il cognome è di quelli pesanti, ma non può essere un suo merito amministrativo. Qualcuno ha puntato gli occhi su di lei per le prossime comunali. Deve dimostrare ancora tanto. Come tante sono le posizioni da risalire.

Un +3 di stima e incoraggiamento per Davide Bollati, presidente di Davines, che insieme ad Alessandro Chiesi hanno aperto un importante cantiere per realizzare un hotel d’avanguardia all’interno di quello che è stato il Palazzo dell’Agricoltore vicino al Teatro Regio. Si tratta di un progetto di ospitalità rigenerativa, sostenibile e biofilica. Un luogo per la città, aperto a tutti. Bravi!

Entrano in classifica Anselmo Campagna, direttore generale all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Federico Cherubini, amministratore delegato Parma Calcio, Silvia Fregolent, senatrice di Italia Viva, che con l’ingresso di Renzi nel “campo largo” diventa a tutti gli effetti la rappresentante del centrosinistra di Parma in Parlamento.

Fuori dalla classifica, tra i “fuorisacco“, rimangono alcune figure “giovani” o emergenti: Tommaso Moroni Zucchi, imprenditore, vicepresidente di Socogas e in politica impegnato con Missione Parma, il delegato allo sport del Comune di Parma Davide Antonelli, il direttore del CNA Andrea Allodi, la consigliera comunale e provinciale del Pd Alicia Maria Carrillo Heredero, schleiniana di ferro. In panchina anche il consigliere comunale del Pd Manuel Marsico. Le qualità le ha, ma ogni tanto deve buttarla dentro. Entra tra i “fuorisacco” la giovane giornalista Francesca Riggillo con i suoi reportage dal fronte di guerra in Libano. Speriamo non le venga in mente di entrare a Gaza, non vorrei mai doverla inserire in classifica per il suo martirio.

Andrea Marsiletti

____

CLASSIFICA TOP 50 – le 50 persone più influenti di Parma – (aggiornamento luglio 2025)

1. Guerra Michele, sindaco Comune di Parma (=)

2. Chiesi Alessandro, Presidente Chiesi Farmaceutici Spa e presidente “Parma io ci sto” (+3)

3. Buia Gabriele, presidente Unione Parmense degli Industriali (+1)

4. Barilla Guido, presidente Barilla Spa (+2)

5. Fabi Massimo, assessore regionale alla sanità dell’Emilia Romagna (-3)

6. Maioli Giampiero, presidente Crédit Agricole Italia (-3)

7. De Vanna Francesco, assessore ai lavori pubblici e sicurezza del Comune Parma (+17)

8. Azzali Cesare, direttore Unione Parmense degli Industriali (=)

9. D’Avino Alfonso, Procuratore Capo della Procura di Parma (=)

10. Garufi Antonio Lucio, Prefetto di Parma (=)

11. Solmi mons. Enrico, vescovo di Parma (=)

12. Massari Andrea, consigliere regionale Emilia Romagna Pd (-5)

13. Brianti Ettore, assessore welfare e sanità del Comune di Parma (=)

14. Canali Guido, portavoce del sindaco Michele Guerra (+2)

15. Vignali Pietro, consigliere comunale di Parma e consigliere regionale di Forza Italia (+2)

16. Lavagetto Lorenzo, vicesindaco del Comune di Parma (-4)

17. Di Domenico Maurizio, Questore di Parma (-3)

18. Lunardi Pietro, ingegnere, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti (new entry)

19. Cellie Antonio, amministratore delegato Fiere di Parma (=)

20. Criscuolo Pasquale, direttore generale del Comune di Parma (-2)

21. Angelini Gianluca, comandante della Guardia di Finanza di Parma (=)

22. Nouvenne Antonio, capogruppo lista Michele Guerra sindaco (=)

23. Corder Paolo, presidente del Tribunale di Parma (new entry)

24. Bocchi Priamo, consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia (-4)

25. Bonetti Caterina, assessore comunale servizi educativi Comune di Parma (=)

26. Martelli Paolo, Rettore dell’Università di Parma (=)

27. Campagna Anselmo, direttore generale all’Azienda Ospedaliero-Universitaria (new entry)

28. Bollati Davide, presidente Davines spa (+3)

29. Magnani Franco, presidente Fondazione Cariparma (-2)

30. Fadda Alessandro, presidente della Provincia di Parma (+9)

31. Vernizzi Chiara, assessora all’Urbanistica Comune di Parma (+3)

32. Pagliaro Andrea, comandante Carabinieri Parma (=)

33. Pagliari Giorgio, avvocato, presidente Parma Infrastrutture spa (-5)

34. Borghi Gianluca, assessore ambiente e mobilità del Comune di Parma (-5)

35. Lori Barbara, consigliera regionale Emilia Romagna (-5)

36. Rinaldi Claudio, direttore Gazzetta di Parma (-3)

37. Delmonte Bruno, presidente provinciale Arci Parma (-1)

38. Granelli Marco, presidente nazionale Confartigianato (-1)

39. Ferraguti Pietro, TV Parma 12 (-1)

40. Cherubini Federico, amministratore delegato Parma Calcio (new entry)

41. Pizzarotti Paolo, presidente Gruppo Pizzarotti Costruzioni (-6)

42. Bolondi Michela, presidente Gruppo cooperativo Proges (-2)

43. Russo Gaetana, deputata Fratelli d’Italia (-2)

44. Fregolent Silvia, senatrice Italia Viva (new entry)

45. Bosi Marco, assessore allo sport e bilancio del Comune di Parma (-1)

46. Spadi Leonardo, delegato del sindaco di Parma alle relazioni istituzionali (-3)

47. Bazzini Cristina, presidente Gruppo cooperativo Colser-Auroradomus (-1)

48. Mendi Michele, responsabile organizzativo associazione Prospettiva (ex lista Guerra) (=)

49. Ubaldi Federica, consigliera comunale Civiltà Parmigiana (new entry)

50. Marsiletti Andrea, direttore ParmaDaily.it e curatore TeoDaily (=)

___

LEGENDA:

in giallo: new entry

in verde: cresce di più di 5 posizioni

in rosso: cala di più di 5 posizioni