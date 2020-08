Clinica Villa Igea di Salso, Rainieri-Occhi (Lega): evitare il trasferimento di Radiologia, a rischio la qualità del servizio e vari posti di lavoro

Il rischio trasferimento di Radiologia dalla clinica Villa Igea di Salsomaggiore Terme, nel parmense, alla Casa della Salute alle terme Zoja dello stesso comune finisce nel mirino della Lega, tanto che i consiglieri regionali Fabio Rainieri e Emiliano Occhi hanno presentato un’interrogazione alla Giunta per sapere “se e in che modo intenda intervenire affinché il ventilato trasferimento alla Casa della Salute del servizio di Radiologia non comporti pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali e in termini di riduzione dei servizi sanitari locali”.

“La proprietà della struttura- spiegano i consiglieri- ha comunicato, a seguito di un articolo sulla chiusura del servizio apparso sul quotidiano locale, che il servizio sarà riaperto solo provvisoriamente il 1° settembre, in ottica però di effettuare nuovi investimenti all’interno della stessa struttura ma anche ventilando l’alternativa di spostare il servizio all’interno della nuova Casa della Salute alle terme Zoja. La chiusura del servizio di Radiologia- secondo i consiglieri- comporta un importante disagio per gli utenti che ne usufruiscono ma anche incertezza sul futuro occupazionale per i suoi dipendenti, che hanno subito gravi disagi a seguito della chiusura avvenuta durante l’emergenza Covid”.