“Clown spaventati panettieri” al Teatro di Ragazzola – Domenica 12 gennaio ore 16

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI

di e con Duo Meroni Zamboni

produzione Collettivo Clown

Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!

Un divertentissimo e coinvolgente spettacolo per spettatori di tutte le età, in scena a Ragazzola dopo aver girato tutta l’Europa ed essere arrivato fino in Cina. Con “Clown Spaventati Panettieri” riprende, domenica 12 gennaio alle ore 16, l’attività del teatro a suon di acrobazie e pizze in faccia.

Lo spettacolo, prima produzione indipendente del Duo Meroni Zamboni, ha debuttato nel 2015 presso Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano. In meno di due anni è stato finalista al premio Takimiri del Clown&Clown Festival e vincitore del premio Gianni Damiano a Lunathica, ha toccato quasi tutte le regioni italiane tra partecipazioni a festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolo della cultura come Pompei e Matera. Tra i Festival a cui ha preso parte ricordiamo Milano Off Festival, La Strada Festival, Officina Ridens, Vademecum, Siride, Festa Artusiana, Luglio Bambino, Figuriamoci, Malo Jugglin Festival, Superclown Festival, Giffoni Film Festival, il Festival del Giullare, Festival del Mimo e del Teatro Gestuale, l’Ultima provincia.

Collettivo Clown nasce nel 2014 a Milano dal desiderio di sette artisti circensi con percorsi differenti, uniti da una forte affinità poetica. Ѐ attivo su tutto il territorio italiano e a livello internazionale nella produzione di spettacoli e performance di circo contemporaneo e nei circuiti teatrali, nella formazione educativa, amatoriale e professionale, con percorsi intensivi o annuali, nella direzione artistica, organizzazione e realizzazione di eventi culturali. Ѐ un collettivo artistico, ma anche una tribù, una comunità che sperimenta modelli di governance dinamici, ricercando le chiavi che permettano a ognuno di essere libero di esprimersi, autonomo e in armonia con gli altri.

I biglietti di ingresso allo spettacolo, costo 5 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.