CNA al Festival del Prosciutto con “Manu Facta Art: gusti artigianali e prodotti del territorio”

CNA Agroalimentare di Parma sarà presente alla XXVI edizione del Festival del Prosciutto di Parma a Langhirano con Manu Facta Art: gusti artigiani per golosi contro corrente, uno spazio-evento dedicato ai maestri artigiani del nostro territorio che impreziosiranno il Festival con divulgazioni, show-cooking, degustazioni e proporranno un menù creato appositamente per l’occasione, dove si potranno assaporare le prelibatezze artigianali delle aziende aderenti al progetto e acquistare i loro prodotti. Un vero e proprio “ristorante-dispensa” è ciò che CNA porterà a Langhirano dal 1 al 3 settembre 2023, insieme a piacevoli momenti di racconto del sapere artigiano, squisiti assaggi e ospiti che interagiranno con il pubblico. Le imprenditrici e gli imprenditori che arricchiranno il menù con i propri deliziosi prodotti artigianali sono: Birrificio Zucker – Birrificio Biologico (Sanguinaro di Fontanellato), Prosciuttificio F.lli Verduri – Prosciuttificio (Neviano degli Arduini), 50 Bio srl – Produzione confetture, marmellate, condimenti (Salsomaggiore Terme), È Pane – Panificio Artigianale (Fidenza) e Pi.fo.nomia – Produzione Pizze, Focacce e Gastronomia (Parma). Mentre le aziende presenti con i propri prodotti in vendita saranno: Panificio Monte Dosso – Produzione pane e pizza (Varsi), Frantoio Lo Conte – Olio della Romagna, GFH Srl Gluten Free House – Prodotti senza glutine (Parma) e VIVI Ferments, Produzione Bevande e Alimenti fermentati (Salsomaggiore Terme).

Un sentito ringraziamento alle aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Main Sponsor Piazza Srl e i sostenitori Auto Reggiani Snc, Sistemi Elettrici, Assistenza Impianti Delta Clima, Impresa Edile Bergamaschi Claudio, Zero 5, La Verde Impresa di Pulizie, Disossatura Valenti Vanni e per il supporto tecnico l’azienda L’Artigiana

Domenica 3 Settembre alle ore 11.00, nell’ambito del progetto “TI VOGLIO PANE”, si terrà una degustazione abbinata di pani parmensi e olio della Romagna. Il progetto “TI VOGLIO PANE”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul valore del pane artigianale e dei prodotti da forno, è coordinato da CNA Emilia-Romagna Agroalimentare e gestito a livello locale da CNA Agroalimentare di Parma.

Domenica pomeriggio, alle ore 16.30, scopriremo i prodotti fermentati di VIVI Ferments, azienda specializzata nella produzione di bevande e alimenti fermentati non pastorizzati, quali prodotti artigianali di alta qualità.