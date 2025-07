Cna e Ausl insieme per “Promuovere il rispetto delle regole nel settore benessere e sanità”

Un impegno condiviso per tutelate e promuovere il rispetto delle regole, della legalità e della concorrenza leale a tutela degli utenti e dei collaboratori operanti nel settore del benessere e delle prestazioni sanitarie.

È la richiesta avanzata da Cna Benessere e Sanità all’Azienda Usl di Parma. Nei giorni scorsi, infatti, la responsabile di Cna Benessere Sanità Giulia Ghiretti e Claudio Bozzetti, presidente del Mestiere Palestre e Riabilitazione all’interno di Cna Parma hanno incontrato il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario dell’Ausl di Parma, Anselmo Campagna.

“Cna Parma – ha spiegato Giulia Ghiretti – è da sempre impegnata in azioni volte al rispetto delle regole, della legalità e della concorrenza leale, ma anche dei requisiti igienico-sanitari a tutela degli utenti e degli operatori nel settore del benessere alla persona che comprende fisioterapisti, palestre, estetiste e acconciatori”.

A luglio 2024, tra l’altro, proprio grazie a Cna, è stato siglato un protocollo tra Comune, Cna Parma e Confartigianato Imprese Parma per il contrasto all’abusivismo e all’illegalità in questo settore, finalizzato a coordinare in modo organico tutte le azioni messe in campo.

“Aumentare i controlli sulle realtà che operano in ambito fisioterapico e sulle palestre – ha sottolineato Claudio Bozzetti – è fondamentale, così come il riscontro dei controlli che vengono eseguiti. Chi opera regolarmente, con professionalità deve poter essere tutelato rispetto alla concorrenza sleale. Svolgere il proprio lavoro al di fuori delle regole, dal punto di vista delle qualifiche professionali e della formazione, del rispetto delle norme igienico-sanitarie significa arrecare danno a chi lavora onestamente ma soprattutto ai pazienti, che non sono tutelati. Senza contare i danni per l’erario legati alle attività e ai redditi non dichiarati”.

“Cna – gli fa eco Giulia Ghiretti – auspica che le competenze, la professionalità, gli elevati standard qualitativi maturati con l’esperienza, la formazione e i corsi di aggiornamento siano un valore riconosciuto e valorizzato anche da tutti i soggetti istituzionali deputati al controllo”.

Da parte sua, il direttore generale Aou e commissario straordinario Ausl ha accolto le sollecitazioni avanzate da Cna, assicurando la “disponibilità ad attivarsi affinché il monitoraggio delle attività del settore sia capillare e costante da parte dei servizi aziendali competenti, a tutela di operatori economici ed utenti”.