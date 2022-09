CNA Parma incontra i candidati del PD

Il secondo appuntamento in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre, è proseguito con l’incontro tra gli organi dirigenti di CNA Parma e i candidati del Partito Democratico, composto da: Ass. Barbara Lori, Avv. Michele Vanolli e Avv. Giuseppe Negri.

In una breve introduzione, il Presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi ha presentato le proposte contenute nel Manifesto CNA, una serie di dieci punti concreti volti alla ripartenza dello sviluppo economico e sociale del Paese e ha poi ceduto la parola ai tre candidati.

L’Avv. Michele Vanolli ha affermato che il grande tema di queste elezioni politiche è quello relativo alla crisi energetica e alle gravi conseguenze economiche che stanno investendo le piccole e medie imprese italiane. Ha evidenziato, quindi, la priorità di intervenire nel brevissimo periodo per fermare un’emorragia di imprese che rischiano la chiusura. Fondamentale sarà l’individuazione di misure urgenti per limitare il prezzo del gas, probabilmente definito durante il prossimo Consiglio Europeo. Michele Vanolli ha poi avvalorato la proposta di CNA sull’autoconsumo, che consiste nell’introduzione di incentivi fiscali per l’installazione di impianti FER sui capannoni ai fini della produzione di energia destinata all’autoconsumo. Michele Vanolli ha posto, inoltre, l’attenzione sul problema Sicurezza e sulla diffusione di fenomeni di microcriminalità legati alla ndrangheta, evidenziando l’importanza di iniziare a parlarne e fare cultura sul tema, oltre a intervenire, a livello nazionale, sia sulla normativa civilistica, sia su quella penalistica.

Successivamente, il Presidente ha ceduto la parola all’Avv. Giuseppe Negri, il quale ha approfondito alcune criticità relative al tema Lavoro, sia per quanto riguarda la necessità del taglio del cuneo fiscale da entrambe le parti, azienda e lavoratori, sia per ciò che concerne la problematica del lavoro povero che genera concorrenza sleale rispetto alla legalità e toglie dignità ai lavoratori. Un altro tema affrontato è stato quello del Reddito di cittadinanza, la cui normativa, ha affermato Giuseppe Negri, necessita di una manutenzione straordinaria per ragionare in termini di formazione del lavoro, destinando le risorse economiche a chi ne ha davvero bisogno. Giuseppe Negri ha infine evidenziato l’importanza di perseguire l’obiettivo della transizione ecologica e tecnologica, andando verso un’unica direzione, con l’introduzione di norme che aiutino il passaggio anche dal punto di vista imprenditoriale.

L’Ass. Barbara Lori ha subito posto l’accento sul tema Energia, affermando che c’è assoluto bisogno di un’azione emergenziale immediata, dando risposte concrete che possano migliorare le condizioni dei prossimi mesi e le questioni strutturali in una prospettiva temporale e di solidità di lungo periodo. Questa condizione di assoluta emergenza, ha proseguito Barbara Lori, è una priorità fondamentale da affrontare subito per la salvaguardia delle imprese e delle famiglie. Proposte concrete ed efficaci sono necessarie anche per costruire una società più attenta ai temi delle disuguaglianze e del cambiamento climatico, emergenza con cui si sta già facendo i conti in

maniera pesante. Barbara Lori, ha infine aggiunto l’importanza di mettere mano al sistema pensionistico e di welfare con una riforma che possa risolvere una serie di situazioni e sperequazioni non più sostenibili nel momento attuale.

L’incontro si è concluso con il ringraziamento del Presidente Paolo Giuffredi per la disponibilità dimostrata e con l’auspicio che il futuro Governo tenga in costante considerazione le problematiche legate alle piccole e medie imprese artigiane.