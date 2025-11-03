Coccinelle “Training and Lifestyle Partner” del Parma Calcio feminile

Coccinelle rinnova per la stagione 2025/2026 il proprio ruolo di “Training and Lifestyle Partner Prima Squadra femminile” del Parma Calcio, confermando un legame solido e autentico che da due anni celebra la forza, l’eleganza e il talento delle donne, sia nello sport che nella vita quotidiana.

Una collaborazione che nasce a Parma, città che rappresenta per entrambe le realtà un punto di riferimento identitario e valoriale, e che si fonda su una visione condivisa: promuovere il talento, la passione e l’impegno con uno sguardo attento alla comunità locale e alle nuove generazioni.

Per la stagione 2025/2026 questo progetto si arricchisce di un nuovo capitolo con il lancio della Capsule Collection “Coccinelle x Parma Calcio”. Una linea esclusiva di accessori pensata per incontrare i gusti e le esigenze femminili e maschili, che fonde la raffinatezza del design italiano con l’energia e la determinazione che caratterizzano le calciatrici gialloblu.

I prodotti saranno disponibili presso lo store ufficiale di Parma Calcio, in selezionate boutique, oltre che online sui siti coccinelle.com e parmacalcio.com.

La collezione comprende tre modelli iconici del brand, rivisitati in due raffinate tonalità total black e midnight blue, impreziositi dallo stemma ufficiale del Parma Calcio, simbolo di identità e appartenenza.

La borsa Coccinelle Campus Puffy Nylon, si distingue per la sua leggerezza e per la struttura imbottita che conferisce volume e morbidezza, rendendola estremamente confortevole. Il design moderno, caratterizzato da linee pulite e dettagli curati, unisce praticità e raffinatezza ideale per chi cerca uno stile sportivo, ma ricercato capace di valorizzare ogni outfit con un tocco contemporaneo ed elegante.

Il portacellulare Pixi, compatto e funzionale, rappresenta il perfetto equilibrio tra praticità e stile. Realizzato in pelle, offre una texture morbida e moderna, mantenendo un aspetto elegante e curato. Un accessorio ideale per chi desidera unire praticità e raffinatezza in ogni momento della giornata.

Lo zaino della linea Smart to Go, unisce eleganza e versatilità mentre le linee pulite e la texture della pelle conferiscono un carattere deciso e raffinato. Il suo design essenziale, ma sofisticato è pensato per chi desidera un accessorio che sappia adattarsi a ogni situazione, dal quotidiano professionale agli spostamenti più dinamici.

Con questa nuova iniziativa, Coccinelle e la Prima Squadra del Parma Calcio Femminile rinnovano il loro impegno comune nel promuovere il talento delle donne, sostenendo un percorso che mette al centro i valori della collaborazione, della determinazione e dell’inclusione. Un progetto che parte dal cuore della comunità parmense e che guarda al futuro con entusiasmo, continuando a raccontare la bellezza dell’autenticità, della passione e dello stile, dentro e fuori dal campo.