Coldiretti: con Campagna Amica prodotti a km zero nel mercato di via Trento a Bedonia

Sabato mattina 24 Giugno tornano a Bedonia, all’interno del consueto mercato del Sabato, i produttori di Campagna Amica, che saranno presenti in via Trento tutti i sabati mattina del periodo estivo sino a inizio Settembre.

Un’occasione ghiotta – comunica Coldiretti – per residenti e turisti per fare una spesa di qualità, a km zero, presso i gazebo gialli dei produttori di Coldiretti che presenteranno una selezione di prodotti agricoli radicati al territorio come verdure di stagione, formaggi e miele.

“Ringraziamo il Comune di Bedonia – evidenzia il Segretario di Zona Coldiretti di Borgotaro Pietro Pontoli– che, anche quest’anno ospita, nella stagione estiva, i produttori agricoli di Campagna Amica, esempio virtuoso di filiera corta e vendita diretta con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e dare risposte al bisogno dei consumatori di qualità, territorialità e prossimità”.

“La condivisione di questo progetto con l’Amministrazione Comunale dimostra il comune intento di sostenere le imprese agricole del territorio, l’economia locale e offrire a cittadini e turisti in vacanza nel nostro appennino l’occasione giusta per scoprire le eccellenze alimentari delle nostre aziende agricole. I cambiamenti climatici- sottolinea Pontoli – che, quest’anno più che mai, incidono negativamente sulla produzione di miele e l’aumento dei costi a carico dei “pastori delle api” per le tensioni internazionali generate dalla guerra in Ucraina rappresentano un danno per uno dei settori con la più alta percentuale di vendita diretta. Per questo invitiamo i consumatori a sostenere questo settore, che insieme ad altri, come ad esempio quello dei formaggi o degli ortaggi, è minacciato e messo a rischio dalle importazioni dall’estero e dal fenomeno dell’Italian sounding, la pratica di imitare prodotti del nostro Paese con richiami al tricolore senza che questi abbiano nulla di italiano”.