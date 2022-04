Coldiretti Donne Impresa Parma: webinar su biogas e energie rinnovabili per due classi della scuola elementare di Basilicagoiano

Economia circolare, biogas ed energie rinnovabili sono stati i temi del webinar rivolto a due classi quinte della Scuola elementare “Beatrix Potter” di Basilicagoiano (PR) iscritte al concorso “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” promosso da Coldiretti Donne Impresa e Coldidattica.

Cos’è il liquame, come si può produrre energia utilizzando gli effluenti di un’azienda zootecnica, cosa è un digestore, come si costruisce e come funziona un impianto di biogas (esempio tipico di economia circolare), sono stati al centro della relazione tenuta da Luca Zambelli, Commercial Director Italy della Ditta Biolectric, il quale ha saputo coinvolgere con maestria e in modo efficace, anche attraverso l’utilizzo di slide, foto e filmati, gli alunni della scuola, che hanno seguito con interesse e attiva partecipazione l’incontro.

Al webinar, promosso da Coldiretti Donne Impresa Parma, sono intervenute la Responsabile Provinciale Mara Pratissoli e la Coordinatrice e referente provinciale del progetto scuole Paola Ferrari.

“Ringrazio, a nome di tutte le nostre imprenditrici agricole e della Federazione Coldiretti di Parma, la scuola elementare di Montechiarugolo – ha detto Mara Pratissoli – per l’adesione al nostro progetto e mi complimento con le insegnanti per il percorso che stanno facendo insieme ai loro alunni. L’argomento trattato nel webinar ha fatto comprendere ai ragazzi come i reflui derivanti dagli allevamenti, possano essere delle vere e proprie risorse per produrre energia e calore. Inoltre – continua Mara Pratissoli – per quanto riguarda il digestato (residuo del processo che rimane dopo la produzione di biogas) il governo ha finalmente accolto la richiesta di Coldiretti di poterlo usare come fertilizzante. In chiusura, sia Paola Ferrari che Mara Pratissoli, hanno manifestato la grande curiosità per gli elaborati che verranno prodotti dagli alunni e che verranno presentati nel momento conclusivo del percorso con la mostra e la successiva proclamazione dei vincitori”.