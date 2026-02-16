Collaborazione tra Fondazione Parma Housing Center e Federazione Agenti Immobiliari

Sottoscritto il nuovo accordo tra la Fondazione “Parma Housing Center” e il Collegio Provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Parma (FIAIP).

Si tratta di una collaborazione innovativa, con cui si consolida un modello di partnership basato su trasparenza e responsabilità, con l’obiettivo di valorizzare il mercato delle locazioni, tutelando proprietari e inquilini. L’accordo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza. Attraverso questa intesa gli agenti immobiliari iscritti a FIAIP Parma potranno proporre locatori alla Fondazione, facendoli accedere a tutte le agevolazioni previste, quando ne ricorrano i requisiti.

“Con questa convenzione iniziamo a lavorare, concretamente, per individuare in tempi più rapidi gli immobili da mettere a disposizione delle famiglie che ne abbiano necessità e che siano in possesso dei requisiti richiesti – sostiene la Presidente della Fondazione Ilaria Barbacini-. Un accordo che sarà solo il primo di una serie di azioni che faremo sul territorio. Tutto questo per cecare di diventare un punto di riferimento per un segmento delle politiche abitative che riteniamo particolarmente sensibile e strategico. E che intendiamo presidiare costantemente nei prossimi anni.”

“L’intesa tra la Fondazione Parma Housing Center e FIAIP Parma rappresenta un passo concreto nelle politiche abitative del Comune di Parma nel quadro del programma ‘Fa’ la casa giusta!’ – dichiara Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali -. L’obiettivo è creare strumenti stabili e collaborazioni efficaci con i soggetti qualificati del territorio, per rendere più accessibile e sicuro il mercato delle locazioni. La collaborazione con il Collegio Provinciale FIAIP rafforza la trasparenza e la responsabilità nel mercato delle locazioni, facilita l’emersione di alloggi oggi non disponibili e amplia l’offerta di case a condizioni sostenibili. L’accordo rafforza l’azione della Fondazione, garantisce maggiori tutele per proprietari e inquilini e sostiene concretamente l’accesso alla casa per lavoratrici, lavoratori e famiglie che incontrano difficoltà nel mercato delle locazioni.”

La Fondazione “Parma Housing Center”, è promossa e fondata da Comune di Parma, Università di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, AUSL di Parma, ASP Parma e ACER Parma nell’ambito del Programma comunale “Fa’ la casa giusta!”. L’obiettivo è promuovere in città soluzioni innovative per l’offerta di alloggi in affitto a prezzi accessibili: un’azione concreta per rispondere alla crescente difficoltà di trovare case in affitto a costi sostenibili da parte di lavoratori e lavoratrici dei servizi essenziali, giovani famiglie, neoassunte e neoassunti.

“Come dimostra questo accordo, la Fondazione è già operativa sul territorio, per fare rete con le altre realtà che si occupano di locazione ha dichiarato la Vicepresidente della Fondazione Loretta Losi-. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi per questo primo anno di attività e solo lavorando insieme possiamo raggiungerli. Siamo consapevoli che nel nostro territorio comunale, esiste una proposta di abitazioni inespressa. Ed è quella che vogliamo raggiungere con i nuovi strumenti offerti dal progetto Parma Housing Center”.

Si prevede anche un forte impegno formativo: FIAIP Parma si impegna a organizzare momenti di formazione specifica sul tema delle locazioni per tutti i suoi circa 130 associati, durante i quali la Fondazione “Parma Housing Center” sarà ospite e protagonista, con l’obiettivo di presentare al meglio il progetto, coinvolgere i colleghi e sensibilizzarli attivamente alla segnalazione di proprietari.

“Questa collaborazione rappresenta per noi e per il nostro settore un elemento di forza: l’obbiettivo è offrire, insieme alla Fondazione, una risposta ancora più completa e tutelata ai proprietari di immobile che vogliano affittare i loro beni ed a tanti lavoratori in cerca di una casa. Siamo particolarmente soddisfatti anche per il fatto che queto è il primo tipo di accordo siglato da FIAIP a livello nazionale”, ha dichiarato Simone Baistrocchi Presidente FIAIP Parma.

