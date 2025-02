Collecchio, 45enne condotto in carcere: deve scontare più di due anni

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno dato esecuzione ad un provvedimento di pene concorrenti con contestuale ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma, nei confronti di un 45enne albanese residente in questa provincia.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con cumulo di sentenze passate in giudicato per furto in abitazione e guida in stato di ebrezza alcolica, commessi in Parma e provincia negli anni 2022 e 2024, dovrà scontare una pena detentiva di 2 anni, 5 mesi e 24 giorni di reclusione nonché pagare 580 euro di multa oltre a questo si aggiungono 20 giorni di arresto e il pagamento di 800 euro di ammenda.

Il destinatario della misura, già sottoposto agli arresti domiciliari negli anni scorsi, si era specializzato nei delitti contro il patrimonio e per l’inosservanza delle norme al codice della strada, in particolare:

nel 2024 una pattuglia di Carabinieri lo ha intercettato a Parma a bordo di un autocarro che trasportava pianelle rubate. Grazie alla collaborazione di un cittadino che seguiva il veicolo e alle indicazioni della centrale operativa, l’autocarro è stato fermato a Traversetolo. Sono stati trovati attrezzi idonei all’effrazione; il veicolo è stato sequestrato e le pianelle appena rubate di ingente valore commerciale sono restituite al proprietario, nell’occasione il 45enne era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari;

nel 2022 a Parma, una pattuglia lo ha fermato alla guida di un furgone poiché notato compiere manovre pericolose per la sicurezza degli altri automobilisti. In ragione delle evidenze sintomatiche palesate è stato sottoposto ad esame etilometrico dove emergeva un tasso alcolemico nel sangue tale da integrare l’illecito penale della guida in stato di ebrezza alcolica con il contestuale ritiro della patente di guida.

I Carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, dopo averlo localizzato lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione.

Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma dove sconterà la pena comminatagli.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma