Collecchio, aggredisce la moglie: allontanato cerca di tornare in casa e viene arrestato

L’uomo, poche ore prima del suo arresto, era già stato allontanato dalla casa coniugale con il contestuale divieto di avvicinamento alla moglie, a seguito dell’intervento dei Carabinieri per una lite domestica.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Collecchio hanno arrestato un 58enne italiano per aver violato la misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie convivente. Contestualmente, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali.

L’arresto rappresenta l’epilogo di una grave escalation di episodi di violenza domestica che hanno costretto la donna a vivere in un clima di costante paura e tensione.

I fatti risalgono alla serata del 18 settembre, quando una pattuglia della Stazione di Collecchio è intervenuta presso l’abitazione coniugale su disposizione della Centrale Operativa, in seguito a una segnalazione di lite in famiglia. Al momento dell’arrivo dei militari, la situazione è apparsa immediatamente critica: l’uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, ha tenuto una condotta minacciosa nei confronti della moglie, nonostante la presenza dei Carabinieri che lo invitavano alla calma.

Il racconto della donna, che ha riferito di ripetute minacce, percosse e aggressioni fisiche e verbali, ha delineato un quadro preoccupante di violenze domestiche protratte nel tempo. In considerazione della gravità della situazione, i militari hanno accompagnato l’uomo in caserma, dove – al termine delle formalità di rito e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Parma – gli è stata applicata la misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie.

Tuttavia, appena due ore dopo, la stessa pattuglia è stata nuovamente allertata per un secondo intervento presso la medesima abitazione. La donna aveva contattato nuovamente il 112, segnalando la presenza del marito che tentava di rientrare in casa.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato l’uomo nelle pertinenze del condominio, intento a raggiungere l’appartamento in cui si trovava la moglie, violando così le misure appena disposte.

Raccolti gli elementi probatori e terminate le attività d’indagine, il 58enne è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito presso la casa circondariale di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dopo aver convalidato l’arresto, ha confermato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e disposto nei confronti dell’uomo le seguenti misure cautelari:

obbligo di firma presso una caserma dell’Arma nella provincia;

divieto di avvicinamento e contatto con la moglie;

applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico” per il monitoraggio delle distanze.

Si precisa che l’uomo arrestato è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto, seppur in maniera grave, e che la sua posizione sarà sottoposta alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento penale, fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.