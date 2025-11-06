Collecchio: al via i corsi di ginnastica per anziani

A Collecchio il benessere non ha età, con i corsi di ginnastica per anziani organizzati da Azienda Pedemontana sociale che prenderanno il via martedì 11 novembre al Palasport “Lionello Leoni” e termineranno giovedì 30 aprile 2026.

Le lezioni di attività motoria, da un’ora ciascuna, saranno condotte da un istruttore qualificato e si svolgeranno su due turni il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 9.30 alle 10.30, con le consuete interruzioni in occasione delle festività.

Per iscriversi occorre rivolgersi direttamente alla segreteria del PalaLeoni, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19, mentre per ricevere informazioni, oltre alla segreteria del palasport si può contattare anche lo Sportello sociale di Collecchio (Piazza della Repubblica, 1 – Tel. 0521 301239), aperto al pubblico il lunedì e martedì, dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

All’atto dell’iscrizione, ogni anziano dovrà compilare l’apposito modulo e presentare il certificato medico per idoneità alle attività sportive non agonistiche. Il corso ha un costo di 140 euro, più altri 10 euro per la copertura assicurativa dagli infortuni.