Collecchio: da lunedì 10 agosto, nuova sede e nuovi orari per lo Sportello della Polizia locale

Da lunedì 10 agosto, lo sportello della Polizia locale collocato all’interno del Comune di Collecchio, si trasferirà nei locali del Polo del Volontariato in via San Prospero numero 15, sempre a Collecchio. Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 12.45 alle 13.15. Restano invariati il numero di telefono, 0521 301350, e di fax, 0521 337007.

«Il trasferimento rappresenta un ulteriore potenziamento della sicurezza al servizio della cittadinanza – sottolinea la sindaca collecchiese Maristella Galli –. Il presidio della Polizia locale verrà infatti collocato nel polo di via San Prospero, già sede della Protezione civile e attrezzato con la strumentazione necessaria per fronteggiare le situazioni di emergenza. Gli agenti si troveranno inoltre nello stesso stabile che ospita realtà del volontariato socio-sanitario, quali Avoprorit, Avis e a fianco di un servizio sensibile, come quello dell’Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino, dove ha sede anche l’ambulatorio di Guardia medica. Sarà inoltre in prossimità degli spazi di Casa I Prati – conclude Galli –, dove si svolgono incontri pubblici e spettacoli, e del polo scolastico».

Per necessità urgenti, si ricorda inoltre che la Centrale operativa di Felino, in via Donella Rossi numero 1, effettua l’apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 ed è raggiungibile telefonicamente al numero 0521 833030 dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.