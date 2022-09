Collecchio, “Dettagli Preziosi: storia, arte e moda del bottone nella Collezione Goni” in mostra a Villa Soragna

‘Dettagli preziosi’: una collezione indimenticabile in mostra al Centro Culturale ‘Villa Soragna’ di Collecchio, organizzata dal Comune di Collecchio con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna ed il sostegno della Fondazione Cariparma e Banca Generali Private, oltre allo sponsor tecnico della Coop Il Colle.

In occasione dell’inaugurazione sono intervenuti la Sindaca Maristella Galli, il Vicesindaco Gian Carlo Dodi e la curatrice Anna Mavilla insieme a Nicola e Giordano Goni ed ai sostenitori del progetto espositivo, ovvero per Fondazione Cariparma l’architetto Daniele Pezzali e per Banca Generali Private il dottor Roberto Di Maio.

<Bottoni e Storia, bottoni e Arte, bottoni e Moda, epoche e mondi diversi si susseguono attraverso le sale di Villa Soragna,> sottolinea la Sindaca Maristella Galli <stimolando la curiosità e il desiderio di compiere un giro del Mondo e nel Tempo grazie a un oggetto così piccolo ma così straordinariamente ricco.>

<Quei bottoni, quei piccoli dettagli che potrebbero apparire di poca importanza, sono invece cuciti alla Storia e di Storia è pervasa la mostra “Dettagli preziosi. Storia, arte e moda del bottone nella collezione Goni” sapientemente curata da Anna Mavilla.>

<Grazie ai figli di Romano Goni per aver condiviso la collezione, grazie agli sponsor Fondazione Cariparma e Banca Generali per aver creduto in questo progetto e a tutti coloro che hanno reso possibile questa mostra.>

La collezione Goni è il frutto di una ricerca costante e appassionata che ha permesso di creare dal nulla un corpus che negli anni si è sempre più arricchito mediante acquisti mirati e selezionati, intesa a ricostruire la storia secolare di questo accessorio, spaziando dai tempi più lontani fino agli anni Sessanta del secolo scorso.

La mostra allestisce circa 2.000 pezzi fra bottoni, fibbie e spilloni per capelli, offrendo un significativo panorama evolutivo di questi accessori, trasformatisi nel tempo da oggetti comuni in gioielli, nonché in simboli distintivi di un preciso status sociale.

A corredo del percorso sono proposti apparati didattici, quali pannelli esplicativi, riproduzioni di quadri d’epoca, curiosità storiche e letterarie, modi di dire e aneddoti riferiti al bottone.

Per contestualizzare storicamente e non solo l’ideazione del bottone, è inoltre esposta una serie di fotografie di capi abbigliamento tratti dalle principali riviste di moda, nonché una selezione di abiti d’epoca provenienti sia dalla Fondazione Museo Glauco Lombardi di Parma sia da collezioni private, oltre a dipinti ottocenteschi provenienti dalle collezioni d’arte della Fondazione Cariparma.

INFORMAZIONI

Apertura: dal 10 Settembre al 12 Novembre 2022

Ingresso libero: dal martedì al venerdì, ore 9.30-12.30 e 16.00-18.00; sabato, ore 9.00-18.00

domenica e lunedì chiuso