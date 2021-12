Collecchio: domenica 19 dicembre torna il MercaNatale

Nel pieno clima di allegria per l’arrivo delle prossime festività, torna, domenica 19 dicembre a Collecchio, il MercaNatale, il tradizionale appuntamento natalizio del Consorzio “La Qualità dei Mercati”, promosso da Ascom Parma.

Dalle 9 alle 19, circa 30 operatori saranno presenti in centro paese lungo Via Spezia (a partire dalla rotonda incrocio via A. Moro, direzione Fornovo) con bancarelle di abbigliamento e calzature per l’inverno, oggettistica, biancheria per la casa, ma anche stand dedicati al Natale con addobbi e decorazioni a tema. A questi, si aggiungeranno inoltre gli operatori e hobbisti selezionati dal Comune di Collecchio.

Sarà l’occasione per acquistare gli ultimi regali di Natale, nonché trascorrere una domenica all’insegna dello shopping e del divertimento grazie anche alle iniziative collaterali previste dal Comune come la presenza, durante la mattina, dei trampolieri dell’Associazione Circolarmente.