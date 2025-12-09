Collecchio, in due giorni ruba merce per quasi 800 euro: fermato su un auto rubata

Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 31enne straniero, ritenuto – a seguito delle verifiche e degli accertamenti svolti – il presunto autore di due furti in un supermercato di Collecchio, nonché dei reati di ricettazione di un’auto rubata e porto ingiustificato di strumenti da effrazione.

L’intervento è scattato nel primo pomeriggio del 5 dicembre, quando il direttore del supermercato ha chiamato il 112 dopo aver notato un uomo sottrarre alcune bottiglie di superalcolici. Lo stesso soggetto, come confermato dalle immagini di videosorveglianza, aveva già colpito due giorni prima utilizzando la stessa tecnica: fuggire dall’uscita di emergenza e salire a bordo di un’auto in attesa.

Quel giorno il bottino ammontava a 15 bottiglie di superalcolici per un valore superiore ai 200 euro; nel furto del 3 dicembre, invece, l’uomo aveva portato via 10 salami e 16 punte di formaggio, per un valore di quasi 600 euro.

Grazie alle testimonianze e al lavoro d’indagine, i Carabinieri sono riusciti in breve tempo a risalire alla marca, al modello e alla targa del veicolo utilizzato dall’autore dei furti. Le ricerche hanno portato all’individuazione dell’auto sospetta in via La Spezia, a Parma, nei pressi di un’area di servizio, con tre persone a bordo.

Durante il controllo, i militari hanno identificato il conducente: un 31enne dell’Europa dell’Est, riconosciuto come il presunto responsabile dei colpi al supermercato. Con lui viaggiavano due donne note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio: una 40enne italiana residente a Parma e una 23enne straniera senza fissa dimora.

La perquisizione personale del 31enne ha permesso di rinvenire una modica quantità di crack, sequestrata amministrativamente. Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati diversi arnesi da scasso – tra cui un cutter con più lame, una forbice da elettricista e otto cacciaviti di varie misure – che l’uomo ha dichiarato essere di sua esclusiva proprietà. Anche la 40enne è stata trovata in possesso di una dose di crack, sequestrata analogamente.

Gli accertamenti sul veicolo hanno inoltre rivelato che l’auto era stata rubata a Parma nei primi giorni di dicembre, con denuncia presentata dalla proprietaria il 2 dicembre.

Il 31enne, gravato da numerosi precedenti specifici, non è stato in grado di giustificare né il possesso dell’auto rubata né degli arnesi trovati nell’abitacolo. Al termine dell’attività investigativa, dopo la formalizzazione della denuncia da parte del direttore del supermercato, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria quale presunto responsabile dei due furti e del reato di ricettazione, fatto salvo il principio di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Lui e la 40enne sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’auto rubata è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria nella serata del 5 dicembre.