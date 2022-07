Collecchio: nuovo servizio gratuito per i pazienti di terapie croniche alla farmacia comunale

Un nuovo servizio dedicato a chi segue terapie croniche è attivato gratuitamente alla farmacia comunale di Collecchio.

Il funzionamento è molto semplice: un sistema informatico richiede per tempo le ricette al proprio medico di famiglia prima che le scorte delle medicine croniche si esauriscano, agevolando il rapporto diretto con il medico stesso.

Quando tutti i farmaci sono disponibili, il cittadino riceve un avviso per il ritiro alla farmacia comunale, nel quale gli viene ricordato anche quali ricette in originale sono da presentare.

Il servizio è reso possibile grazie al controllo preventivo della giacenza tramite un gestionale che richiede i farmaci al medico con anticipo prima dell’esaurimento, lasciando un margine di tempo per la preparazione delle ricette, di esclusiva competenza del medico stesso.

Emessa la ricetta, una notifica segnala i farmaci richiesti alla farmacia, la quale comunica all’interessato quando sono pronti al ritiro.

“In considerazione della complessità di gestione delle richieste dei farmaci dei pazienti affetti da patologie croniche multiple” sottolinea l’Assessore alla Farmacia comunale William Pietralunga “l’Amministrazione ha ritenuto particolarmente utile mettere in campo un servizio che contribuisca a coadiuvare questi nostri concittadini più fragili oltre che ad ottenere un maggiore coordinamento ed integrazione tra l’attività del farmacista e del medico di medicina generale”.

“Si tratta di una scelta che non avremmo potuto avviare senza la determinazione propositiva della dottoressa Bonini, dirigente della farmacia comunale che ringrazio,” aggiunge l’Assessore Pietralunga “e la disponibilità dei medici di medicina di gruppo di Collecchio, con i quali l’Amministrazione ha sempre inteso operare in piena collaborazione”.

Per aderire al servizio, fornito tecnicamente da ‘AD Servizio Farmaci’, è sufficiente compilare un modulo di adesione dove dichiarare i dati personali, il nominativo del medico di famiglia e la propria terapia cronica, nel rispetto della privacy.

Lo stesso modulo è scaricabile on line dal sito www.comune.collecchio.pr.it oppure a disposizione su carta alla farmacia comunale, dove è anche possibile farsi guidare nella compilazione.

“Sempre nell’ottica di una particolare attenzione ai soggetti più in difficoltà, In via sperimentale fino al 31 Dicembre 2022,” conclude Pietralunga “verrà attivata anche la consegna domiciliare gratuita dei farmaci, cronici e non solo, per ora esclusivamente rivolta alle persone over 80 anni, residenti nelle frazioni di Collecchio senza farmacia e già seguite dai Servizi Sociali, grazie alla collaborazione con l’Azienda Pedemontana Sociale”.