Collecchio, Sala Baganza e Felino, al Centro per le Famiglie l’8 marzo è tutto l’anno: “Parola di donna”

A marzo, il mese tutto al femminile, è iniziato un nuovo percorso del progetto “Parola di donna”, ideato e realizzato dal Centro per le Famiglie Distretto Sud Est: dieci incontri settimanali che termineranno il prossimo 13 maggio e che hanno l’obiettivo di tessere reti di conoscenza e di integrazione tra le cittadine straniere residenti nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est.

Integrazione che, così come accaduto con l’ultimo ciclo di appuntamenti del 2023 per i territori di Collecchio, Sala Baganza e Felino, si realizzerà ai fornelli, attraverso laboratori di cucina e incontri tematici che si svolgono e si svolgeranno ogni lunedì dalle 13.45 alle 15.45 alla scuola per l’infanzia “Capitan Micheli” di Monticelli Terme.

La “ricetta” ha per ingredienti la preparazione e condivisione di piatti tipici, tanto entusiasmo e una buona dose di formazione sui servizi territoriali disponibili da parte di professionisti esperti, come la counselor del Centro per le Famiglie Valeria Lo Nardo, l’ostetrica Valentina Agostini, gli operatori degli sportelli sociali e del CPF. Insomma, un percorso per valorizzare e rafforzare le proprie capacità, la propria autonomia e sviluppare nuove competenze, anche nell’ottica di un inserimento lavorativo.

“Parola di donna”, iniziato nel 2022 e che per il biennio 2023-2024 può contare su un contributo della Regione Emilia-Romagna, prevede due percorsi all’anno e vede il Centro per le Famiglie, gestito da Pedemontana sociale, avvalersi della collaborazione dei servizi Sociali de Distretto e diverse cooperative del territorio.

Un progetto dedicato alle donne che va ad affiancarsi alle diverse iniziative, tutte ad accesso gratuito, organizzate e promosse dal CPF a sostegno della genitorialità, come l’affiancamento familiare e i percorsi di “Famiglie al Centro”, dedicati alle neo e future mamme, ai papà, ma anche a coloro, ad esempio nonne e nonni, che vivono in casa con bambini e bambine, ragazze e ragazzi.

Il Centro rappresenta, inoltre, un punto di riferimento anche per la mediazione familiare e legale, uno spazio informativo e formativo a trecentosessanta gradi su tutto ciò che riguarda il “mondo famiglia”, con progetti mirati anche per il benessere e la tutela dei minori.

Per ricevere informazioni sui servizi e le modalità di accesso, si può telefonare allo 0521 331395 o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.