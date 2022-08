Collecchio, servizio biblioteca: vola la richiesta di prestiti

Da sempre particolarmente amata ed apprezzata come luogo di cultura e di socialità, la biblioteca comunale di Collecchio prende il volo.

Il potenziamento dell’orario di apertura, che garantisce il continuato dal martedì al sabato oltre alla mattina del lunedì, affiancato al recupero dell’ex casa del custode ora nuovo centro culturale ‘Claudio Cesari’, che ha moltiplicato di fatto la disponibilità di spazi di lettura, hanno reso ancora più attraente la frequenza di un luogo entrato nel cuore di tanti affezionati lettori e non solo.

Parlano i numeri: gli accessi nel mese di Luglio di quest’anno sono stati 2.358, tra i 1.197 della sede di ‘Villa Soragna’ ed i 1.161 del centro ‘Claudio Cesari’, di fatto il 65% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno; non meno significativo l’incremento del 40% dei prestiti, che sempre in Luglio 2022 hanno raggiunto i 1.534, in assoluta contro tendenza rispetto a quelli delle altre biblioteche pubbliche, mediamente in calo.

Una crescita che conferma la lungimiranza degli investimenti attuati sia sul fronte del recupero funzionale dell’edificio interno al parco e collegato a Villa Soragna, sia rispetto all’incremento di personale necessario per ampliare l’orario.

Non stupisce però la spinta ricevuta da un servizio così curato nella sua sostanza, con oltre 35.000 volumi che comprendono le principali novità librarie ed un’ampia selezione di saggistica, oltre ad una vasta sezione di storia e cultura locale.

La biblioteca di Collecchio ospita inoltre uno scaffale tematico con pubblicazioni riguardanti gli argomenti della legalità ed una sezione di libri stampati a caratteri di grandi dimensioni e scelti tra quelli specifici per dislessici medio-lievi donati dalla Biblioteca Italiana Ipovedenti.

Ancora, ampio spazio è dedicato alla narrativa e saggistica per bambini e ragazzi, dove si può trovare anche una selezione di libri in lingua straniera ed una di libri ad alta leggibilità.

Per chi ancora non fosse venuto in visita, la biblioteca è aperta il lunedì, dalle 14 alle 18 dal martedì al sabato, dalle 9 alle 18 con chiusure già programmate per il 2022: da martedì 16 a sabato 20 Agosto compresi e da martedì 27 a sabato 31 Dicembre compresi, oltre al Santo Patrono di giovedì 24 Novembre.

Informazioni: tel. 0521 301281, biblcoll@comune.collecchio.pr.it