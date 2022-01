Collecchio: tenta di rubare per la seconda volta dei liquori al supermercato, arrestato

Sorpreso a rubare bottiglie di alcolici, per un valore di un centinaio di euro al centro commerciale. E’ accaduto, ieri pomeriggio, a Collecchio dove la pattuglia della Stazione di Medesano ha arrestato un 30enne italiano, bloccato poco prima che riuscisse a uscire dall’attività.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato notato mentre infilava nello zaino diverse bottiglie. I dipendenti hanno visto tutto e prima che potesse allontanarsi hanno allertato i militari. Quando ha varcato la barriera delle casse, i carabinieri erano già lì. Acquisite le immagini della videosorveglianza è stato scoperto che, il giorno prima, aveva effettuato, stavolta con successo, la stessa operazione. Condotto in caserma al termine delle formalità di rito è stato arrestato per il tentato furto e denunciato per il furto commesso il giorno prima e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I liquori, invece, sono tornati in vendita sugli scaffali del market.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma