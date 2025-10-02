Collecchio, tre giovani denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di tre ventenni italiani, residenti nella provincia di Parma, alla Procura della Repubblica di Parma. Le approfondite indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre giovani, ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, presunti responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei Carabinieri è scattato poco dopo la mezzanotte di martedì scorso, quando una pattuglia della Stazione di Sala Baganza, impegnata in un servizio di prevenzione e controllo del territorio, è stata inviata dalla Centrale Operativa di Salsomaggiore Terme nei pressi della stazione ferroviaria di Collecchio. La segnalazione era giunta al 112 da un cittadino allarmato, che aveva riferito della presenza di tre individui intenti ad armeggiare vicino a delle biciclette legate a una rastrelliera, dopo essere scesi da un’auto.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato in Viale Libertà, a Collecchio, il veicolo descritto nella segnalazione. A bordo si trovavano tre giovani, corrispondenti alla descrizione fornita: tutti italiani di 20 anni, residenti in provincia, di cui due già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Durante le operazioni di identificazione e controllo, i tre hanno mostrato evidenti segni di nervosismo e fornito spiegazioni poco convincenti circa la loro presenza sul posto. Tali circostanze hanno spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale.

L’attività ha dato esito positivo: uno dei giovani è stato trovato in possesso di un coltello lungo 16 cm, mentre un altro aveva con sé un coltello multiuso di 14 cm e una modica quantità di hashish.

Nel corso delle operazioni di sequestro, i tre avrebbero opposto resistenza ai militari, aiutandosi reciprocamente e utilizzando la forza per tentare di sottrarsi al controllo, arrivando a spintonare i Carabinieri. Due di loro hanno anche tentato la fuga, ma sono stati prontamente inseguiti e bloccati.

Alla luce del comportamento violento, del possesso di armi e della sostanza stupefacente, i tre giovani sono stati accompagnati presso la caserma di Sala Baganza, dove, al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

I coltelli sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre lo stupefacente – data la modesta quantità – è stato sequestrato in via amministrativa. Contestualmente, uno dei giovani è stato segnalato al Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura di Parma in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.