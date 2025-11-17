Quotidiano online di Parma

Colletta Alimentare 2025: Parma dona oltre 100 tonnellate di cibo

La città emiliana tra le più generose della regione; Zuppi: “Un gesto di fiducia e una risposta concreta alla povertà”

di Tatiana Cogo

Oltre 100 tonnellate di alimenti donate dai cittadini di Parma nella 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un contributo che colloca la città tra le province più generose dell’Emilia-Romagna. In tutta la regione sono state raccolte 929 tonnellate di cibo, destinate a oltre 132.000 persone bisognose, grazie all’impegno di 155.000 volontari e 5 milioni di donatori in Italia.

Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, ha sottolineato l’importanza di rispondere alla povertà crescente con gesti concreti: “Se cresce la povertà deve crescere anche la solidarietà, la Colletta Alimentare è un piccolo gesto che risponde a una domanda importante di come arrivare a fine mese, è un atto di grande fiducia oltre che una risposta immediata alle difficoltà quotidiane di chi fatica ad arrivare a fine mese”.

Parma conferma così la sua sensibilità e il ruolo centrale nella rete solidale regionale, con una raccolta di 101,3 tonnellate, subito dopo Bologna (213,6 tonnellate) e Modena (113 tonnellate). La distribuzione dei prodotti sarà garantita attraverso 722 enti caritativi convenzionati, con l’obiettivo di sostenere chi vive condizioni di povertà e isolamento.

Le altre province della regione hanno contribuito con quantità significative: Ravenna 119,7 tonnellate, Forlì-Cesena 93,9, Reggio Emilia 77,0, Ferrara 73,3, Rimini 64,1, Piacenza 57,6 e San Marino 16,2. L’iniziativa, organizzata dal Banco Alimentare, ha coinvolto enti pubblici, associazioni di volontariato, sponsor privati e partner istituzionali locali, tra cui il Comune di Parma e la Fondazione Cariparma.

La Colletta continua online fino al 1° dicembre, permettendo anche a chi non ha potuto partecipare di contribuire digitalmente. Un gesto semplice ma concreto che conferma come Parma mantenga viva la sua tradizione di solidarietà e comunità.

