Collettiva di Parma Alimentare torna a Tuttofood con masterclass

Una masterclass con le eccellenze dalla Parma Food Valley, progetti legati alla sostenibilità grazie alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava e una collettiva con alcune importanti aziende del territorio ducale. Parma Alimentare rinnova la presenza a Tuttofood 2025, con uno stand dedicato durante tutti e quattro i giorni di fiera. Una presenza importante per il Consorzio che promuove in Italia e nel mondo le eccellenze agroalimentari del territorio parmense, all’interno di una fiera con oltre 4.700 aziende confermate suddivise in 10 padiglioni.

La collettiva di Parma Alimentare porterà a Milano 5 aziende: Foodlab, La Fattoria di Parma, Salumificio Squisito, Sogo Italiana Dolce Viola e Zarotti. Durante i 4 giorni allo stand saranno offerte alcune delle eccellenze del territorio, anche grazie alla collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, il Consorzio del Prosciutto di Parma e quello dei Vini dei Colli di Parma con degustazioni guidate dagli chef Andrea Nizzi e Matteo Ricci del Parma Quality Restaurants.

Ma Parma Alimentare prenderà parte anche a due importanti eventi. Il primo martedì 6 maggio dalle 15,30 alle 16,15 all’interno della ‘Tuttofood accademy’ realizzata in collaborazione con Apci, dove gli chef Nizzi e Ricci guideranno una masterclass dedicata alla Parma Food Valley. Lo showcooking prevede 5 finger food: pan brioches, cubi di spalla cotta e salsa di mele; sfere di Parmigiano Reggiano con acciughe; salmone marinato e sfere di Parmigiano Reggiano; Culatello di Zibello e cialda croccante di cavolo viola.

Il secondo appuntamento invece è previsto allo stand di Parma Alimentare (Padiglione 3, M17) grazie alla collaborazione con La Fattoria di Parma ed avrà un alto valore sociale. Mercoledì 7 maggio alle 12 infatti sarà ospite Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava-NPH Italia che da 25 anni sostiene bambini, ragazzi e nuclei familiari in condizioni di disagio sia in Italia che nel mondo. Durante l’intervento, Rava illustrerà l’approccio della Fondazione in America Latina, in un incontro dal titolo ‘Sostenibilità e nutrire il futuro’ che prende il nome proprio da progetti portati avanti dall’associazione.

Alessandra Foppiano, executive manager di Parma Alimentare: «Siamo onorati di ospitare nel nostro stand Mariavittoria Rava, all’interno di un progetto realizzato dalla Fattoria di Parma che abbiamo accolto con grande piacere. Tuttofood d’altronde rappresenta una grande occasione per le aziende del territorio e lo sarà ancor di più alla luce degli eventi organizzati durante i quattro giorni di fiera. Si tratta di un evento in cui rafforzare le sinergie locali, incontrare buyer e delegazioni business da tutto il mondo e soprattutto promuovere ancora di più le eccellenze uniche della Parma Food Valley».