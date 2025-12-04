Collettiva in Civica 2025: le nuove opere e il documentario degli studenti del Liceo Toschi

Sono state presentate questa mattina le nuove opere che entrano a far parte di “Collettiva in Civica”, il progetto espositivo permanente della Biblioteca Civica di Parma che, anche nel 2025, si arricchisce di contributi artistici significativi. Undici autori e autrici hanno infatti scelto di donare o concedere in comodato d’uso le proprie creazioni, confermando la natura dinamica e in continua trasformazione dell’iniziativa.

Nell’edizione 2025, “Collettiva in Civica” presenta anche la proiezione del documentario “La collettiva in civica: storie di artisti”, realizzato dagli studenti della classe 4C 2025/26 dell’indirizzo audiovisivo e multimediale del Liceo Artistico Paolo Toschi, con la supervisione del docente Concetto Scuto. Il filmato documenta le opere attualmente presenti in Biblioteca Civica e raccoglie le testimonianze degli autori, mettendo in luce il valore dell’arte quale elemento in grado di arricchire e trasformare ogni luogo culturale.

La presentazione è avvenuta alla presenza dell’Assessora al Sistema Bibliotecario del Comune di Parma Caterina Bonetti che ha sottolineato: L’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti ha dichiarato: “La Collettiva in Civica rappresenta da anni un impegno concreto nel rendere le biblioteche spazi d’arte e cultura, luoghi d’intersezione di linguaggi, opportunità per mescolare parola e immagine. Il pubblico dei lettori incontra l’arte in uno spazio familiare, avvicinandosi in modo destrutturato al linguaggio visivo contemporaneo. Le donazioni da parte degli artisti, a cui va il nostro grazie, sono un segno importante di cura per la nostra comunità, così come il lavoro delle studentesse e studenti del Liceo Toschi dimostra, ancora una volta, il potenziale che possono esprimere le relazioni fra scuola e territorio. Anche a loro va un grande ringraziamento per aver saputo valorizzare un progetto pluriennale così identitario per la biblioteca Civica”.

Le opere donate nel 2025

“Something better exists” di Francesco Barberini; “Mente”, quattro lavori di Marina Burani; “Famiglia pennuti” di Massimo Canuti; “Superego” di Marco Circhirillo; “Dualità” di Maria Candida Ferrari; “Giro in giostra” di Simone Franchi; “Stand-bye” di Alessandro Giordani; “Geometria artificiale 3” di Leonardo Pedrelli; “Senza titolo” di Marco Pezzoni; “Nulla stringo e tutto il mondo abbraccio”, due opere di Giovanna Scapinelli; una serie di lavori di Vittorio Spaggiari.

Alcuni artisti hanno inoltre affiancato alle opere donate ulteriori lavori concessi in comodato d’uso: Marco Pezzoni con due opere “Senza titolo” e Massimo Canuti con “Piccoli falegnami” e “Crisantemi 1”.

Tutte le opere esposte sono consultabili online a questa pagina.

Collettiva in Civica

Mostra collettiva ospitata negli spazi della Biblioteca Civica che riunisce artisti attivi sul territorio, generando un fertile dialogo di linguaggi e idee. Le opere, collocate accanto ai libri e alle illustrazioni che arricchiscono gli ambienti della biblioteca, contribuiscono a creare un panorama culturale vivace e articolato. La quadreria, esposta a rotazione, si è progressivamente strutturata come una vera e propria collezione pubblica, unica nel suo genere, composta da lavori di artiste e artisti affermati e giovani promesse del mondo culturale cittadino. Si tratta di un patrimonio in costante evoluzione, costruito grazie all’impegno di chi ha scelto di lasciare una testimonianza permanente o temporanea della propria ricerca espressiva negli spazi della Civica.

La collezione riflette la pluralità delle tecniche e dei linguaggi propri della contemporaneità: oli e acrilici su tela o su tavola convivono con materiali industriali quali la rete metallica, con la preziosità del ricamo recuperato alla tradizione e con sperimentazioni informali. Le opere, frutto di sensibilità differenti, offrono interpretazioni visive che attraversano le esperienze artistiche più attuali, dando forma a un percorso che si intreccia armoniosamente con la vocazione culturale della biblioteca.