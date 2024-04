Collettiva Parma Alimentare a Nizza per The Italian Show

Parma Alimentare rinnova per tutto il 2024 la collaborazione con I Love Italian Food, proseguendo così nella promozione e sviluppo del settore agroalimentare parmense. È quanto ha annunciato il Consorzio, che nel 2026 celebrerà i 50 anni di storia, nel ribadire la partecipazione alla tappa francese di “The Italian Show”, l’evento interamente dedicato alla promozione degli autentici prodotti enogastronomici italiani, in programma a Nizza lunedì 8 aprile. Un’occasione dove Parma Alimentare sarà presente con due importanti aziende del territorio Ducale: Tanara Giancarlo e Salumi Delsante. Mentre sono già in allestimento le prossime tappe di The Italian Show a cui parteciperanno le collettive del Consorzio, ovvero Monaco di Baviera (10 giugno), Londra (30 settembre) e Madrid (18 novembre).

L’evento di Nizza rappresenta la seconda edizione in territorio francese dell’evento enogastronomico organizzato da “I Love Italian Food”: l’anno scorso si era infatti tenuto a Parigi, con la partecipazione di oltre 750 professionisti tra chef, ristoratori, sommelier, buyer, distributori, giornalisti e influencer; una grande opportunità per far conoscere una volta in più le eccellenze enogastronomiche di Parma, mettendo in contatto le filiere con i principali riferimenti del mondo ho.re.ca.

Non mancheranno anche importanti ospiti, come Gennaro Esposito (chef della Torre del Saracino, 2 stelle Michelin), Alessandro Moretto (pastry chef del ristorante Alexandre Mazzia, 3 stelle Michelin) o Pasquale Yoann Mormile (campione del mondo Pizza Napoletana a Las Vegas nel 2023). Inoltre sarà la grande occasione per presentare in Europa – dopo l’anteprima in Giappone – l’Accademia Della Cultura Enogastronomica Italiana, creata da Filiera Italia e Coldiretti, con il patrocinio del Ministero della Farnesina.

Soddisfatta Alessandra Foppiano, Executive Manager Parma Alimentare: «Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, torniamo dunque a partecipare a The Italian Show, questa volta a Nizza, con l’obiettivo di presentare le eccellenze della nostra Food Valley ai professionisti francesi del mondo ho.re.ca. Attraverso questa nuova missione oltreconfine, la prima di quest’anno a inaugurare un programma di eventi molto inteso, come Parma Alimentare confermiamo ancora una volta il nostro impegno nel favorire lo sviluppo delle opportunità di business verso i mercati esteri per le aziende agroalimentari di Parma».