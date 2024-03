Colorno 2024 candida Alberto Padovani a sindaco di Colorno. Presentato il gruppo di supporto

I componenti del Comitato Civico Colorno 2024, dopo un percorso unitario di costruzione della coalizione e di estensione della stessa a tutti i soggetti e le persone interessate – percorso ancora in fase di svolgimento – e dopo un’approfondita riflessione politica relativa al contesto locale e alle proposte migliori che si possono mettere in campo dal punto di vista programmatico e delle disponibilità personali, annunciano la candidatura a Sindaco di Alberto Padovani.

Questa scelta tiene conto del lavoro che Alberto, insieme agli altri consiglieri di opposizione, ha svolto in Consiglio comunale in questi anni, ed inoltre delle sue precedenti esperienze amministrative e associative che sono utili per affrontare questa nuova sfida.

A supporto del nostro candidato, Il Comitato ha individuato una squadra che collaborerà nella preparazione della campagna elettorale e nel completamento del programma. Il gruppo di supporto è composto da: Lorenzo Pasini, Raffaella Lommi, Simone Guernelli, Samantha Campanini, Aldo Fochi, Biagio Del Prete, Roberta Azzolini, Stefano Gelati.

Le elezioni amministrative dell’8 e 9/6/2024 sono un passaggio fondamentale per affermare una visione unitaria, alternativa e contrapposta a quella espressa dall’amministrazione uscente, guidata dal Sindaco Stocchi, soprattutto nella sua radicalizzazione politica a destra, dovuta alla presenza sempre più influente della componente Fratelli D’Italia.

Sappiamo che ci sono tensioni nella coalizione di centrodestra, manifestatesi anche in forma pubblica, ma vogliamo restare concentrati sulla nostra proposta civica ed amministrativa: Colorno merita un confronto democratico sui contenuti e la concretezza, in una visione alta e positiva. La nostra è una coalizione che vuole esprimere competenza e affidabilità, con l’obiettivo di amministrare il nostro Paese, anzi, la nostra Città, nei prossimi cinque anni.

Comitato Civico Colorno 2024