Colorno – 500 anni del Duomo con il cardinale Bassetti

Domenica 1° giugno con una Messa solenne presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia e Città della Pieve e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, alle ore 10, verrà celebrato il V centenario della Dedicazione del Duomo di Santa Margherita a Colorno.

La Dedicazione della chiesa, cioè l’atto con il quale un edificio viene destinato stabilmente all’uso sacro, avvenne il 28 maggio 1525, come documentato da una lapide posta a fianco dell’altare maggiore.

La celebrazione liturgica di domenica prossima costituisce la manifestazione principale dell’anno 2025, che con varie iniziative, alcune già svolte, ricorda questo importante anniversario della chiesa dedicata a Santa Margherita di Antiochia di Pisidia (regione dell’attuale Turchia) patrona, anche civica, della Comunità di Colorno, che vede presenti nello stemma comunale elementi riferiti al martirio della santa.

Margherita, secondo il martirologio delle Chiese orientali Marina, fu martirizzata, secondo le fonti più accreditate, nel III secolo d.C. nelle persecuzioni dell’imperatore Massimiano.

Le varie manifestazioni sono organizzate da un comitato composto, oltre che dalla Parrocchia ed il Comune di Colorno, da varie associazioni locali che operano in ambito culturale e sociale.

La presenza di un cardinale è un evento eccezionale, l’ultimo porporato ad aver celebrato una Messa nel Duomo colornese fu l’allora arcivescovo di Bologna Giovanni Nasali Rocca, in occasione del Congresso eucaristico diocesano che si tenne a Colorno nel giugno del 1947.

La chiesa di Santa Margherita costruita in stile tardo gotico, ebbe una ristrutturazione interna neoclassica nella prima metà del XIX secolo; costituisce il più vasto edificio religioso della diocesi, ubicato fuori dalla città. E’ sede dal 1664 di una Insigne Collegiata di canonici; fu elevata a Duomo nel 1945, con decreto del vescovo di Parma mons. Evasio Colli, motivato dal rilevo storico e artistico di Colorno e della chiesa stessa

Domenica prossima, in occasione della solenne celebrazione, per ricordare l’avvenimento, a cura della Proloco, è stato predisposto un annullo postale speciale su una cartolina dedicata.

Dopo la celebrazione ci sarà un pranzo comunitario negli attigui locali parrocchiali della Sala Juventus.



Stefano Gelati