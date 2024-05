Colorno, acquista online vestiti firmati ma non riceve la merce: denunciato il truffatore

Conclusa dai Carabinieri di Colorno un’articolata indagine a seguito della quale un 20enne italiano, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato alla Procura di Parma per il reato truffa.

Ad incappare nella solita truffa della vendita on line di merce che non viene mai spedita questa volta è stato un 50enne di Colorno che, attirato dall’offerta di capi firmati a prezzi vantaggiosi pubblicata su di una piattaforma on line, con la paura di perdere l’occasione ha deciso di effettuare il bonifico e bloccare la merce.

Il sito era uno di quelli famosi e offriva una certa garanzia, ma purtroppo per l’acquirente era il solito specchietto per le allodole.

Il bonifico di poco più di 100 euro è transitato su di una postepay di un 20enne che dopo aver incassato è sparito insieme al sito.

L’acquirente, dopo un periodo di attesa di circa un mese e vari tentativi di avere informazioni sul suo “pacco”, si è dovuto rassegnare all’evidenza di essere stato truffato e recarsi dai Carabinieri per sporgere denuncia.

I Carabinieri di Colorno hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la minuziosa analisi della documentazione bancari e telefonica acquisita, hanno individuato quello che al momento è stato ritenuto il presunto autore della truffa.

I Carabinieri ricordano che sempre più spesso gli internauti si lasciano attirare da proposte commerciali convenienti, ma spesso e volentieri impossibili, allo scopo risulta essere particolarmente utile consultare le raccomandazioni che vengono riportate alla specifica pagina dedicata del sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, raggiungibile al seguente link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe, costantemente aggiornato, in cui vengono indicate le tecniche più frequentemente utilizzate per evitare di cadere in raggiri.

I presidi dell’Arma dei Carabinieri, presenti capillarmente sul territorio, anche attraverso specifici incontri, organizzati in sinergia con le Amministrazioni locali e associazioni varie, finalizzati a sensibilizzare anche le fasce deboli, e i militari impiegati nelle diverse centrali operative sono a disposizione di chiunque abbia necessità di chiedere consigli, informazioni ed altro non solo sulla tematica legata alle truffe on line.

Comando provinciale Carabinieri di Parma