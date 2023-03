Colorno agricola: festa degli agricoltori in Piazza

I trattori dei giovani imprenditori agricoli – ne sono attesi almeno una settantina, il più antico degli anni ‘50 – arriveranno in piazza Garibaldi a Colorno, proprio di fronte alla Reggia.

Accadrà domenica 19 marzo con la prima edizione di “Colorno Agricola”, la festa dell’agricoltura che i giovani imprenditori agricoli di Anga-Confagricoltura Parma e gli agricoltori del territorio colornese organizzeranno, con il patrocinio del Comune, nel cuore del paese della Bassa.

Il programma prevede dalle 8.30 il tradizionale mercato contadino in piazza con l’arrivo dei primi trattori.

Alle 9.30 inaugurazione ufficiale della manifestazione ed inizio del “rito” della cottura del Parmigiano Reggiano grazie al latte donato dalla Latteria La Colornese.

Dalle 11 alle 12 e dalle 15.30 alle 16.30 attività per bambini (su prenotazione) con laboratorio di preparazione del pane e laboratorio di semina, a cura di Agricola Schianchi ed Anga Parma, al termine del quale ogni bimbo potrà portare con sè un portauovo con dentro un seme della piantina che potrà poi far crescere a casa.

A mezzogiorno pranzo con street food colornese all’insegna di pizza, panini con tosone, spalla cotta di San Secondo e pomodorini confit; torta fritta e salumi con il gruppo alpini di Colorno e zeppole di San Giuseppe.

Alle 17 saluti e ringraziamenti delle autorità e alle 17.30 benedizione e sfilata dei mezzi agricoli.

Saranno presenti, con i propri stand, anche il Consorzio di bonifica parmense; la Federazione italiana della caccia e i commercianti colornesi.

“ColornoAgricola – spiega la colornese Maria Giulia Corazza, vicepresidente Anga Parma – nasce dall’amore per il nostro territorio e le sue eccellenze. Da qui la volontà di proporre a tutta la cittadinanza una festa durante la quale mostrare il meglio dei nostri prodotti, a partire dal Parmigiano Reggiano sino alle specialità tipiche del territorio colornese”.

“Si tratta di una nuova coinvolgente manifestazione nel segno della tradizione e della cultura agricola, – sottolinea il sindaco di Colorno Christian Stocchi – che introduce la programmazione primaverile e ben s’inserisce nel ricco calendario colornese. Un grazie agli organizzatori che, dialogando già da tempo positivamente con l’Amministrazione, hanno scelto Colorno, con la sua suggestiva piazza all’ombra della Reggia, come cornice per l’evento. Con il loro impegno dimostrano l’amore per le nostre terre e la passione per un lavoro sempre nel segno dei prodotti di qualità”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile fare riferimento al numero 328 0022785 e alla mail colornoagricola@gmail.com. Chi intende partecipare alla festa con i propri mezzi agricoli deve invece fare riferimento ad Andrea Barbieri (370 3407098).