Colorno: arrestati due giovani per spaccio di ketamina

Arrestata una coppia di giovani, lui 25enne e lei 21enne di Fidenza, per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il tutto è avvenuto all’ora di pranzo di ieri, quando la pattuglia della Stazione di Colorno, impegnata in un posto di controllo lungo la strada Asolana ha fermato un’autovettura. Il ragazzo, alla guida, ha subito manifestato agitazione e nervosismo. I militari, accertato che è gravato da pregiudizi di polizia e visto il comportamento, hanno effettuato una perquisizione trovando nel vano portaoggetti un pacchetto di sigarette contenente una busta con quattordici pasticche di anfetamina del peso di sette grammi, mezzo grammo di ketamina e la somma di oltre cento euro. La coppia, condotta in caserma, è stata perquisita e, tra gli effetti personali, sono stati scoperti ulteriori diciassette grammi di ketamina/anfetamina e diversi grammi di hashish.

I due al termine delle formalità sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma