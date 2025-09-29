Colorno Baseball vola in Serie B: storica promozione dopo una finale da brividi

Domenica 28 settembre resterà impressa negli annali del Colorno Baseball: la squadra emiliana ha conquistato per la prima volta nella sua storia la promozione dalla Serie C alla Serie B, battendo il Bovisio Masciago (MB) con un netto 15-0 al 7° inning.

Prova di forza dei giallo-blu che dopo aver perso match 2 dei playoff per 8 a 3 tirano fuori grinta e spirito di gruppo dimostrando la totale superiorità tecnica con una prova eccellente di tutti gli atleti che supportati dai tanti tifosi presenti hanno saputo entusiasmare e conquistare un traguardo cercato da decenni.

Provvidenziale la pausa tra le partite e la riunione tecnica dello staff con squadra e dirigenza che ha cambiato radicalmente l’inerzia.

La gioia esplode in campo: l’Asd Colorno Baseball solleva il trofeo, inaugura una festa memorabile e scrive una pagina storica per la società, coronando anni di impegno e passione.