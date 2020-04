Colorno completamente deserta per Pasqua, come non si era mai vista. VIDEO dall’alto

PASQUA 2020: IL VIDEO DI COLORNO DESERTA CHE MOSTREREMO ALLE GENERAZIONI FUTURENella giornata di Pasqua di ieri l'assessore Ivano Zambelli ha documentato con il suo drone una Colorno completamente deserta, con tutti gli esercizi commerciali chiusi, con le strade e le piazze del tutto prive di macchine e persone in movimento.Una Colorno che non si era mai vista prima, neppure in tempo di guerra, surreale, bellissima pur nella drammaticità di queste giornate.Quando le future generazioni ci chiederanno come Colorno ha combattuto contro il Coronvirus gli mostreremo questo video.Buona visione!