Colorno: denunciati due pregiudicati sorpresi a bordo di un’auto rubata con attrezzi da scasso

L’auto era stata rubata poche ore prima a Parma, ma la fuga dei ladri è durata ben poco. Il sistema di lettura targhe attivo nella Bassa parmense ha lanciato l’allarme e i Carabinieri di Colorno sono riusciti a intercettare rapidamente il veicolo. A bordo c’erano due uomini, trovati in possesso di attrezzi da scasso. Sventati così possibili furti, l’auto è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, mentre per entrambi gli occupanti è scattata la denuncia.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Colorno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 31enne originario dell’Est Europa e un 27enne del Corno d’Africa, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due sono ritenuti i presunti responsabili, in concorso, dei reati di ricettazione dell’auto rubata e possesso di strumenti atti allo scasso.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza messo in campo quotidianamente dalle pattuglie dell’Arma per la prevenzione dei reati sul territorio. Un ruolo decisivo è stato svolto dalle telecamere dotate di tecnologia O.C.R. (riconoscimento ottico dei caratteri), installate nei comuni di Parma e dell’Unione Bassa Est Parmense. Le immagini sono monitorate in tempo reale dalle Centrali Operative dei Carabinieri, veri centri nevralgici per il coordinamento degli interventi.

L’episodio è iniziato nella notte del 7 dicembre, quando un residente della zona di via Cremonese ha denunciato ai Carabinieri il furto della propria vettura dal box auto. La Centrale Operativa ha immediatamente attivato la piattaforma che gestisce le telecamere di sorveglianza dotate di lettura targhe, tracciando ogni possibile movimento del mezzo.

L’intuizione ha portato subito risultati: alle 3 del mattino un alert ha segnalato il passaggio del veicolo in via Po, nel comune di Colorno. La Centrale di Fidenza ha quindi allertato la pattuglia di zona, già impegnata in un servizio di prevenzione.

I militari hanno intercettato l’auto in Piazzale Vittorio Veneto e, dopo aver intimato l’alt, hanno identificato i due occupanti, apparsi fin da subito particolarmente nervosi. Con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Sissa Trecasali, è scattata una perquisizione approfondita: all’interno della vettura e addosso ai due uomini è stato trovato un vero e proprio kit da scasso — cacciaviti, coltellino multiuso, guanti da lavoro e torce — materiale che è stato subito sequestrato.

Non essendo in grado di giustificare il possesso dell’auto né degli attrezzi, i due sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito. L’auto è stata immediatamente restituita al proprietario, nel frattempo giunto a Colorno per formalizzare la denuncia.

Al termine delle verifiche, e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.