Colorno, la Casa della Comunità aumenta i servizi e diventa punto di riferimento “hub” per Torrile e Sorbolo-Mezzani

La Casa della Comunità di Colorno diventa struttura “hub”, ovvero punto di riferimento sempre più qualificato per tutto il comprensorio dei Comuni di Torrile e Sorbolo-Mezzani oltre a quello colornese.

Grazie a questo nuovo assetto, vengono consolidati i servizi presenti nella struttura, la quale rappresenta un importante riferimento nel panorama distrettuale in quanto rende omogenee le funzioni di assistenza sanitaria territoriale per l’intero comprensorio, nel contesto della riorganizzazione delle Aggregazioni funzionali territoriali. La struttura sanitaria colornese presenta attualmente un’offerta consolidata di servizi e percorsi assistenziali, che saranno sempre più in sinergia con quelli della Casa della Comunità di Sorbolo-Mezzani di prossima attivazione.

Tra i servizi che sono stati introdotti, vi è l’attività internistica diabetologica per il piede diabetico grazie ad un professionista proveniente dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, cui si aggiunge l’avvio dell’attività di chirurgia ambulatoriale vascolare affidata ad un professionista dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Vascolare sempre dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Tra le altre attività presenti, particolare impegno si sta dedicando alla creazione dell’ambulatorio chirurgico oculistico per il trattamento delle patologie vitreo-retiniche, mentre prosegue settimanalmente l’attività di chirurgia dermatologica.

Un altro servizio in corso di avvio alla Casa della Comunità di Colorno è il Punto unico di accoglienza (PUA), un servizio pensato per semplificare l’accesso ai servizi sanitari, sociali e socio-sanitari e per rispondere in forma integrata ai bisogni della collettività, facilitando la comunicazione tra cittadini e professionisti e promuovendo l’inclusione sociale e sanitaria.

Si ricordano infine la piena operatività di tutte le altre funzioni presenti nella struttura sanitaria colornese: pediatria di comunità, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare, assistenza specialistica ambulatoriale per radiologia, ecografia, prelievi, odontoiatria, cardiologia, allergologia, diabetologia, fisiatria, urologia, neurologia, otorinolaringoiatria, gastroenterologia, endocrinologia, oculistica (è stata avviata la procedura per il reperimento dello specialista), percorsi per la cronicità a gestione infermieristica, ambulatorio di ostetricia e ginecologia a gestione medica, ambulatorio dei medici di medicina generale.