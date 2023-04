Colorno, “Nel segno del Giglio” chiude con oltre 15mila presenze

Si è chiusa in bellezza la 28esima edizione di Nel segno del Giglio, la storica mostra-mercato dedicata al giardinaggio di qualità, nel meraviglioso parco della Reggia di Maria Luigia d’Austria, organizzata da BieBi Eventi e curata dall’architetto Vitaliano Biondi – Arvales Fratres, con il patrocinio del Comune di Colorno, della Provincia di Parma, del Comune di Parma e in partnership con la Gazzetta di Parma.

Complice il bel tempo, la risposta del pubblico, è stata estremamente positiva; infatti la kermesse ha registrato nelle tre giornate oltre 15mila presenze.

Un grande successo per la manifestazione che ha saputo intercettare l’attenzione di un numeroso pubblico, proveniente anche da altre Regioni, grazie alla qualità e varietà delle piante esposte, la competenza tecnica dei suoi espositori, tra vivaisti e artigianato artistico ben 120, e l’ampio programma culturale con ospiti quali Mauro Agnoletti, docente di Storia del paesaggio e Pianificazione forestale all’Università di Firenze e titolare della Cattedra UNESCO sul paesaggio rurale, il maestro giardiniere Carlo Pagani, la scrittrice e fondatrice della rivista “Gardenia” Francesca Marzotto Caotorta.

Molto apprezzata anche la sezione dedicata agli approfondimenti enogastronomici spesso accompagnati da degustazioni.

In questa speciale edizione che festeggiava il trentennale della nascita della manifestazione inoltre è stato particolarmente gradito dai visitatori il biglietto d’ingresso cumulativo che consentiva la visita alla Reggia oltre che alla mostra botanica (www.nelsegnodelgiglio.it).

“Una sinfonia di colori, profumi e suggestioni – sottolinea con soddisfazione il Sindaco Christian Stocchi – ha accolto i numerosi visitatori accorsi a Colorno in questo fine settimana. Colornesi e turisti si sono così immersi nell’atmosfera unica di quello scrigno verde che è il Giardino della Reggia. Oltre a fiori e piante di qualità, in questa edizione speciale dei trent’anni di Nel segno del Giglio, c’è stato spazio per varie iniziative, dalle conferenze alle letture di fiabe, che hanno saputo coinvolgere efficacemente un pubblico ampio”.

“Tre giorni di bel tempo, tre giorni di festa, tre giorni di colori. Siamo molto soddisfatti per l’esito del 30º compleanno di Nel segno del Giglio che quest’anno ha visto superare le 15mila presenze – dichiara Danilo Biacchi responsabile di BieBi Eventi -. Ma la più grande soddisfazione sono i commenti positivi dei visitatori che hanno riconosciuto il nostro sforzo nella selezione degli espositori presenti. Un’offerta che da tempo non si vedeva nel settore. Il pubblico poi si è confermato attento alle novità proposte dagli espositori ed ha apprezzato il ricco programma del conversatoio tra cultura, arte e degustazioni narrate.”

“Un gioioso brindisi – afferma il curatore Vitaliano Biondi – in chiusura di Nel segno del Giglio, ha ricordato a 240 anni dalla nascita, Stendhal che scrisse il romanzo “La Certosa di Parma” ed è famoso per la Sindrome di Stendhal,’ affezione psicosomatica che si manifesta nei soggetti al cospetto di opere d’arte di meravigliosa bellezza. Di grande bellezza i numerosi vivaisti, artigiani hanno ammantato i giardini della Reggia. A ricordare il centenario della nascita di Italo Calvino, hanno pensato i tanti momenti culturali della manifestazione che ha prediletto i temi forestali facendoci salire con l’anima fra quelle fronde che Cosimo Piovasco di Rondò continua ad abitare”.

Al successo di Nel segno del Giglio ha contribuito l’intera comunità di Colorno: “Alla luce delle iniziative promosse a Colorno in concomitanza con l’evento, come le visite guidate al Duomo e alla Santissima Annunuziata o l’impegno delle nostre associazioni in area feste, e in considerazione anche del coinvolgimento di studiosi e operatori locali, va sottolineato – aggiunge infine il sindaco Stocchi – l’impegno della nostra comunità nell’arricchire la manifestazione offrendo anche ulteriori proposte; del resto la manifestazione si conferma molto legata a Colorno: attendiamo ora l’edizione autunnale di Nel segno del Giglio, una novità che, sperimentata dopo la pandemia l’anno scorso in piazza, ha ottenuto un significativo riscontro di pubblico.

La macchina organizzativa infatti non si ferma e annuncia per il 14 e 15 ottobre in piazza Garibaldi e nel centro storico di Colorno la nuova edizione di Sulla Strada del Giglio, mercato straordinario d’autunno del giardinaggio di qualità.